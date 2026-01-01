Marketing app templates

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Hostinger predlošci - FAQ

Predlošci marketinških aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu u planiranju, stvaranju i upravljanju marketinškim aktivnostima - od planera društvenih mreža i kalendara sadržaja do UTM kreatora i generatora objava na blogu. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija AI Buildera - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za izradu vlastitih marketinških alata.

Predlošci marketinških aplikacija mogu se koristiti za izradu planera društvenih medija, kalendara sadržaja, UTM alata, generatora objava na blogu, generatora teksta oglasa, alata za izradu nizova e-pošte i još mnogo toga. Prikladni su za upravljanje vlastitim marketinškim aktivnostima, kao i za izradu i ponudu marketinških alata vašim klijentima.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.

Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.

Marketinški alati posebno su vrijedni tvrtkama i freelancerima kojima je potrebno pojednostaviti svoj tijek rada – koristite ih za vlastite marketinške aktivnosti i prestanite plaćati skupe alate trećih strana ili idite korak dalje i ponudite svoju aplikaciju kao plaćenu uslugu klijentima i dodajte novi izvor prihoda svom poslovanju.

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