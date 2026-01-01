Marketing app templates

Predlošci marketinških aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu u planiranju, stvaranju i upravljanju marketinškim aktivnostima - od planera društvenih mreža i kalendara sadržaja do UTM kreatora i generatora objava na blogu. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija AI Buildera - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za izradu vlastitih marketinških alata.