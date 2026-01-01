Communication app templates

Predlošci komunikacijskih aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu ljudima da se povežu, surađuju i komuniciraju – od chatova za korisničku podršku i foruma zajednice do alata za povratne informacije i sustava za korisničku podršku. Oni pružaju početnu strukturu koja se može u potpunosti prilagoditi vašim potrebama, tako da možete stvoriti vlastite komunikacijske alate bez kodiranja ili tehničkog postavljanja.