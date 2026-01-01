Predlošci aplikacija za fitness i sport su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija dizajnirani za izradu alata koji pomažu ljudima da treniraju, prate napredak i postignu svoje fitness ciljeve - od planera treninga i alata za praćenje aktivnosti do alata za treniranje i vodiča za prehranu. Pružaju početnu strukturu koja se može u potpunosti prilagoditi vašim potrebama, tako da možete stvoriti vlastite alate za fitness i sport bez kodiranja ili tehničkog postavljanja.