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Predlošci obrazovnih aplikacija

Želite li izraditi osobni alat za učenje ili pokrenuti plaćenu platformu za učenje za svoje učenike, počnite s prilagodljivim predlošcima – i prijeđite od ideje do funkcionalne aplikacije za nekoliko minuta.
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Hostinger predlošci - FAQ

Predlošci obrazovnih aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu ljudima da uče, vježbaju i razvijaju nove vještine – od alata za izradu kvizova i alata za kartice do aplikacija za učenje jezika i platformi za tečajeve. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu – nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja – za izradu vlastitih aplikacija za učenje i obrazovnih alata.

Predlošci obrazovnih aplikacija mogu se koristiti za izradu generatora kvizova, alata za kartice za učenje, aplikacija za učenje jezika, kvizova, planera učenja, platformi za tečajeve i još mnogo toga. Prikladni su za osobne studijske projekte, kao i za izradu i ponudu alata za učenje studentima, zajednicama ili klijentima.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.

Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.

Da. Obrazovni alati su vrlo prikladni za monetizaciju – ljudi su spremni platiti za alate koji im istinski pomažu u učenju. Nakon što vaša aplikacija postane dostupna, možete naplaćivati pristup, povezati je s Google AdSenseom ili je ponuditi kao plaćeni resurs svojim studentima, publici ili klijentima kao dodatni izvor prihoda.

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