Predlošci obrazovnih aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu ljudima da uče, vježbaju i razvijaju nove vještine – od alata za izradu kvizova i alata za kartice do aplikacija za učenje jezika i platformi za tečajeve. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu – nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja – za izradu vlastitih aplikacija za učenje i obrazovnih alata.