Predlošci obrazovnih aplikacija
Hostinger predlošci - FAQ
Što su predlošci obrazovnih aplikacija?
Predlošci obrazovnih aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu ljudima da uče, vježbaju i razvijaju nove vještine – od alata za izradu kvizova i alata za kartice do aplikacija za učenje jezika i platformi za tečajeve. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu – nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja – za izradu vlastitih aplikacija za učenje i obrazovnih alata.
Koje vrste obrazovnih aplikacija mogu izraditi pomoću ovih predložaka?
Predlošci obrazovnih aplikacija mogu se koristiti za izradu generatora kvizova, alata za kartice za učenje, aplikacija za učenje jezika, kvizova, planera učenja, platformi za tečajeve i još mnogo toga. Prikladni su za osobne studijske projekte, kao i za izradu i ponudu alata za učenje studentima, zajednicama ili klijentima.
Trebam li znanje programiranja za izradu edukativne aplikacije pomoću predloška?
Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.
Koliko brzo mogu izraditi aplikaciju s predloškom za obrazovanje?
Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.
Mogu li unovčiti obrazovne aplikacije koje izrađujem?
Da. Obrazovni alati su vrlo prikladni za monetizaciju – ljudi su spremni platiti za alate koji im istinski pomažu u učenju. Nakon što vaša aplikacija postane dostupna, možete naplaćivati pristup, povezati je s Google AdSenseom ili je ponuditi kao plaćeni resurs svojim studentima, publici ili klijentima kao dodatni izvor prihoda.