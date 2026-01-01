Calculator and converter app templates

Predlošci aplikacija za kalkulator i pretvarač su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija dizajnirani za izradu alata koji izvode izračune, pretvorbe i procjene na temelju korisničkog unosa - od kalkulatora hipoteka i alata za izračun indeksa tjelesne mase (BMI) do pretvarača jedinica i temperature. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za izradu vlastitih alata za kalkulator i pretvarač.