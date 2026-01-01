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Calculator and converter app templates

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Word calculator and auto-complete writer

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Hostinger predlošci - FAQ

Predlošci aplikacija za kalkulator i pretvarač su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija dizajnirani za izradu alata koji izvode izračune, pretvorbe i procjene na temelju korisničkog unosa - od kalkulatora hipoteka i alata za izračun indeksa tjelesne mase (BMI) do pretvarača jedinica i temperature. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za izradu vlastitih alata za kalkulator i pretvarač.

Predlošci aplikacija za kalkulatore i preračunavanje mogu se koristiti za izradu kalkulatora hipoteka, BMI praćenja, brojača kalorija, kalkulatora profitne marže, alata za izračun cijena, preračunavanje jedinica, preračunavanje temperature i još mnogo toga. Prikladni su za osobnu upotrebu, kao i za ugradnju korisnih alata u vašu web stranicu ili njihovu izradu za vaše klijente.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.

Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.

Da. Kalkulator i alati za pretvorbu među najučinkovitijim su načinima za povećanje angažmana na postojećoj web stranici – daju posjetiteljima razlog da ostanu dulje i vrate se. Pomoću Hostinger AI Buildera možete izraditi i ugraditi vlastiti alat za izračun bez plaćanja rješenja trećih strana.

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