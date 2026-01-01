Predlošci aplikacija za zdravlje i ljepotu su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu ljudima da prate, poboljšavaju i upravljaju svojom fizičkom i mentalnom dobrobiti - od fitness trackera i planera obroka do dnevnika mentalnog zdravlja i kalkulatora BMI-a. Pružaju početnu strukturu koja se može u potpunosti prilagoditi vašim potrebama, tako da možete stvoriti vlastite alate za zdravlje i ljepotu bez kodiranja ili tehničkog postavljanja.