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Predlošci aplikacija za zdravlje i ljepotu

Želite li pratiti vlastitu kondiciju ili pokrenuti plaćeni alat za wellness za svoju zajednicu, započnite s prilagodljivim predlošcima – i brže oživite svoje ideje.
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Hostinger predlošci - FAQ

Predlošci aplikacija za zdravlje i ljepotu su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu ljudima da prate, poboljšavaju i upravljaju svojom fizičkom i mentalnom dobrobiti - od fitness trackera i planera obroka do dnevnika mentalnog zdravlja i kalkulatora BMI-a. Pružaju početnu strukturu koja se može u potpunosti prilagoditi vašim potrebama, tako da možete stvoriti vlastite alate za zdravlje i ljepotu bez kodiranja ili tehničkog postavljanja.

Predlošci aplikacija za zdravlje i ljepotu mogu se koristiti za izradu fitness trackera, brojača kalorija, planera obroka, generatora vježbanja, dnevnika mentalnog zdravlja, praćenja spavanja, vodiča za meditaciju i još mnogo toga. Prikladni su za osobnu upotrebu, kao i za izradu i ponudu wellness alata vašim klijentima ili publici.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.

Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.

Da. Alati za zdravlje i ljepotu vrlo su traženi među ljudima koji žele poboljšati svoj način života. Koristite ih za praćenje vlastitog zdravlja i prestanite plaćati skupe aplikacije za dobrobit – ili idite dalje i ponudite svoju aplikaciju kao plaćenu uslugu svojim klijentima i dodajte novi izvor prihoda svom poslovanju.

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