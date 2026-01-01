Generator app templates

Predlošci aplikacija za generatore su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija dizajnirani za izradu alata koji proizvode sadržaj, ideje ili rezultate na temelju korisničkog unosa - od generatora imena i pisaca biografija do alata za ideje i kreatora sadržaja. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za izradu vlastitih alata za generiranje.