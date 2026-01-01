AI and creative app templates

Predlošci AI i kreativnih aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija dizajnirani za izradu alata koji pomažu u kreativnim zadacima - od pisanja i generiranja slika do dizajna i stvaranja sadržaja. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena AI Builder AI-a - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za stvaranje vlastitih AI asistenata, kreativnih alata i generatora.