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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI fairytale generator

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AI image generator

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AI Writer (children's story generator)

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Blog post generator (dark)

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Image enhancer (modern)

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Image upscaler

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Resume builder

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Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Hostinger predlošci - FAQ

Predlošci AI i kreativnih aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija dizajnirani za izradu alata koji pomažu u kreativnim zadacima - od pisanja i generiranja slika do dizajna i stvaranja sadržaja. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena AI Builder AI-a - nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja - za stvaranje vlastitih AI asistenata, kreativnih alata i generatora.

Predlošci AI i kreativnih aplikacija mogu se koristiti za izradu AI asistenata za pisanje, generatora slika, alata za dizajn, kreatora sadržaja i još mnogo toga. Prikladni su za osobne projekte, kao i za izradu i ponudu kreativnih alata klijentima ili vašoj publici.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.

Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.

Da. Mnogi kreatori koriste predloške AI Buildera za izradu alata pokretanih umjetnom inteligencijom koje nude klijentima ili objavljuju za svoju publiku. Nakon što vaša aplikacija postane dostupna uživo, možete naplaćivati ​​pristup, ponuditi je kao uslugu ili je ugraditi u postojeće poslovanje.

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