Entertainment app templates

Predlošci aplikacija za zabavu su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji zabavljaju, angažiraju i oduševljavaju korisnike – od kvizova i trivijalnih igara do viralnih iskustava i interaktivnih alata za pripovijedanje. Oni pružaju početnu strukturu koja se može prilagoditi i koju pokreće ugrađena umjetna inteligencija u AI Builderu – nisu potrebni računi trećih strana ili tehnička podešavanja – za izradu vlastitih aplikacija za zabavu.