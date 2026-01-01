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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Hostinger predlošci - FAQ

Predlošci CRM aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu u upravljanju odnosima s kupcima, praćenju potencijalnih klijenata i organiziranju prodajnih aktivnosti - od upravitelja kontakata i alata za praćenje poslova do klijentskih portala i prodajnih nadzornih ploča. Pružaju početnu strukturu koja se može u potpunosti prilagoditi vašim poslovnim potrebama, tako da možete stvoriti vlastito CRM rješenje bez kodiranja ili tehničkog postavljanja.

CRM predlošci mogu se koristiti za izradu upravitelja kontakata, alata za praćenje potencijalnih klijenata, prodajnih kanala, klijentskih portala, nadzornih ploča za poslove, alata za podsjetnike za praćenje i još mnogo toga. Prikladni su za upravljanje vlastitim odnosima s klijentima, kao i za izgradnju i ponudu CRM rješenja vašim klijentima.

Nisu potrebne vještine kodiranja. S Hostinger Horizons možete prilagoditi predloške jednostavnim opisom željenih promjena. AI će generirati i ažurirati vašu web aplikaciju na temelju vaših uputa.

Možete stvoriti funkcionalnu web aplikaciju za nekoliko minuta i poboljšati je za nekoliko sati, ovisno o tome koliko prilagodbe želite. Predložak pruža početnu strukturu, dok umjetna inteligencija pomaže u generiranju značajki i prilagođavanju sučelja.

Da. CRM alati su vrlo traženi među malim poduzećima i freelancerima kojima je potreban jednostavan način upravljanja klijentima. Izradite vlastiti CRM i prestanite plaćati skupe platforme – ili idite korak dalje i ponudite svoj prilagođeni CRM kao plaćenu uslugu klijentima i dodajte novi izvor prihoda svom poslovanju.

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