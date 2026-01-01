CRM app templates

Predlošci CRM aplikacija su unaprijed izrađeni izgledi web aplikacija osmišljeni za izradu alata koji pomažu u upravljanju odnosima s kupcima, praćenju potencijalnih klijenata i organiziranju prodajnih aktivnosti - od upravitelja kontakata i alata za praćenje poslova do klijentskih portala i prodajnih nadzornih ploča. Pružaju početnu strukturu koja se može u potpunosti prilagoditi vašim poslovnim potrebama, tako da možete stvoriti vlastito CRM rješenje bez kodiranja ili tehničkog postavljanja.