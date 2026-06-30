Oui. Comme NixOS est configuré sous forme de code, la migration consiste généralement à traduire votre configuration actuelle (serveur web, bases de données, environnements d'exécution, règles de pare-feu) dans votre fichier configuration.nix. Une fois écrite, cette même configuration peut être appliquée à n'importe quel serveur NixOS, ce qui simplifie les migrations futures.

Avant de migrer votre projet vers le VPS d'Hostinger, préparez des sauvegardes des fichiers et bases de données de votre site web. Ensuite, configurez votre nouveau VPS avec NixOS, définissez vos services dans la configuration et importez vos données. Une fois que tout fonctionne comme prévu, associez votre nom de domaine à la nouvelle adresse IP, et le tour est joué !