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NixOS VPS hosting

Créez des serveurs reproductibles grâce à une configuration déclarative et des restaurations instantanées.

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
Analyseur automatique de logiciels malveillants
5,49/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Choisissez votre plan d'hébergement VPS NixOS idéal

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KVM 1
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5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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KVM 4
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10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Terminal web IA
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

La distribution Linux qui ne tombe jamais en panne

NixOS est une distribution Linux conçue selon un concept radicalement différent : l’intégralité du système est définie dans un unique fichier de configuration déclaratif. Paquets, services, utilisateurs, règles de pare-feu et réseau sont tous décrits sous forme de code, ce qui garantit une reproductibilité parfaite de chaque déploiement. Les mises à jour sont atomiques et, en cas de problème, une simple commande permet de revenir à l’état précédent.

Avec notre hébergement VPS NixOS, vous bénéficiez de la combinaison parfaite entre un système d'exploitation reproductible et auto-documenté et des performances à toute épreuve pour exécuter tout type de projet, d'une simple application web à une flotte de serveurs de production identiques gérés comme du code.
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nixos 1

Interface moderne, fiabilité à toute épreuve

Combinez l'interface intuitive de NixOS avec notre hébergement VPS rapide, sécurisé et évolutif.

Haute performance

Un délai d'une seconde au chargement peut vous faire perdre des clients potentiels. Les processeurs EPYC haute performance et le stockage NVMe garantissent des performances optimales pour votre site.

Nixos 2

Haute sécurité

Protégez votre site et vos clients des pirates informatiques grâce à une protection DDoS robuste et identifiez rapidement les fichiers malveillants grâce à une analyse automatique des logiciels malveillants.

Nixos 3

Évolutivité élevée

Commencez petit et évoluez au fur et à mesure de vos besoins. Si vous avez besoin de plus de puissance de calcul, de mémoire vive ou d'espace de stockage, la mise à niveau de votre forfait d'hébergement VPS se fait en quelques clics.

nixos 4

Haute performance

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Emplacement du serveur recommandé :

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Des serveurs mondiaux à votre disposition

Nous disposons de centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public cible pour une diffusion de contenu plus rapide.

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Le choix numéro un des professionnels du web

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des packs très intéressants.

Gérez votre VPS NixOS avec l'IA

Un VPS NixOS géré par IA simplifie l'administration de votre serveur. Contrôlez votre environnement en toute simplicité grâce à une interface conversationnelle naturelle, disponible dans votre langue. L'agent IA est toujours actif et sans frais supplémentaires, vous assistant dans toutes vos tâches d'administration VPS. Qu'il s'agisse de modifier votre fichier configuration.nix, de restaurer une version antérieure défectueuse ou de mettre à jour votre pare-feu, l'agent IA simplifie le processus et vous fait gagner du temps en transformant de simples commandes en opérations serveur fiables.

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nixos 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos packs sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

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Google
Note :
4.8/5
1,237
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HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
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Reussir
En partenariat avec l’Afnic

FAQ sur les VPS NixOS

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels NixOS.
L'hébergement VPS NixOS est un service qui vous permet d'exécuter la distribution Linux NixOS sur votre propre serveur virtuel. Contrairement aux distributions traditionnelles, NixOS se configure de manière déclarative : l'intégralité de votre système est décrite dans un fichier de configuration versionnable, copiable et reproductible sur n'importe quel autre serveur. Combiné au gestionnaire de paquets Nix et à sa collection de plus de 100 000 paquets, il vous offre un environnement serveur prévisible, reproductible et facile à restaurer en cas de problème.
NixOS offre plusieurs avantages par rapport aux distributions Linux traditionnelles. Sa configuration déclarative permet de centraliser toute la configuration de votre serveur dans un seul fichier : vous pouvez la suivre avec Git, examiner les modifications avant de les appliquer et recréer un serveur identique en quelques minutes. Les mises à jour sous NixOS sont atomiques : le système bascule entièrement vers la nouvelle configuration ou reste sur l’ancienne, vous évitant ainsi de vous retrouver avec une mise à jour incomplète ou un système dysfonctionnel. Chaque modification crée une nouvelle « génération », et vous pouvez revenir instantanément à n’importe quelle génération précédente, même depuis le menu de démarrage. Le gestionnaire de paquets Nix élimine également les conflits de dépendances. Chaque paquet est installé de manière isolée, ce qui vous permet d’exécuter plusieurs versions du même logiciel côte à côte : idéal pour le développement, les tests et les serveurs multi-projets.

To install NixOS on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:

  1. Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
  2. Select the server you wish to use for the installation.
  3. Under the OS & Panel section, click Operating System.
  4. Select Plain OS, and choose the NixOS template from the dropdown menu.
  5. Click Change OS to install this template to your VPS.

Once installation is complete, connect to your server via SSH and start defining your system in /etc/nixos/configuration.nix. Apply any changes by running nixos-rebuild switch.

Mettre à jour NixOS est aussi simple que de modifier votre fichier de configuration et d'exécuter la commande `nixos-rebuild switch`. Le système génère la nouvelle configuration en arrière-plan et y bascule automatiquement : votre serveur continue de fonctionner avec l'ancienne configuration jusqu'à ce que la nouvelle soit prête.

Chaque reconstruction crée une nouvelle génération de système. Si une mise à jour pose problème, exécutez `nixos-rebuild switch --rollback` pour revenir immédiatement à la génération précédente, ou sélectionnez une génération antérieure directement depuis le menu de démarrage. Cela fait de NixOS l'une des distributions les plus sûres pour une utilisation en production, car une mise à jour défectueuse ne rend jamais votre serveur irrécupérable.

Oui. Comme NixOS est configuré sous forme de code, la migration consiste généralement à traduire votre configuration actuelle (serveur web, bases de données, environnements d'exécution, règles de pare-feu) dans votre fichier configuration.nix. Une fois écrite, cette même configuration peut être appliquée à n'importe quel serveur NixOS, ce qui simplifie les migrations futures.

Avant de migrer votre projet vers le VPS d'Hostinger, préparez des sauvegardes des fichiers et bases de données de votre site web. Ensuite, configurez votre nouveau VPS avec NixOS, définissez vos services dans la configuration et importez vos données. Une fois que tout fonctionne comme prévu, associez votre nom de domaine à la nouvelle adresse IP, et le tour est joué !

We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.

But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.

NixOS also has extensive official documentation (the NixOS manual and Wiki), an active Discourse community forum, and a Matrix chat where you can get help from experienced users and contributors.

A couple of notes: I assumed NixOS lands under Plain OS rather than Applications in the hPanel template dropdown – adjust step 4 if it ships as a panel/app template instead. Also, if you want to reference the current release anywhere, the latest stable is NixOS 25.11 "Xantusia" (released end of November 2025, supported until June 30, 2026), though I'd avoid hardcoding version numbers on an evergreen landing page.

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