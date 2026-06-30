NixOS VPS hosting
Créez des serveurs reproductibles grâce à une configuration déclarative et des restaurations instantanées.
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La distribution Linux qui ne tombe jamais en panne
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Haute performance
Un délai d'une seconde au chargement peut vous faire perdre des clients potentiels. Les processeurs EPYC haute performance et le stockage NVMe garantissent des performances optimales pour votre site.
Haute sécurité
Protégez votre site et vos clients des pirates informatiques grâce à une protection DDoS robuste et identifiez rapidement les fichiers malveillants grâce à une analyse automatique des logiciels malveillants.
Évolutivité élevée
Commencez petit et évoluez au fur et à mesure de vos besoins. Si vous avez besoin de plus de puissance de calcul, de mémoire vive ou d'espace de stockage, la mise à niveau de votre forfait d'hébergement VPS se fait en quelques clics.
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Emplacement du serveur recommandé :
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FAQ sur les VPS NixOS
Qu'est-ce que l'hébergement VPS NixOS ?
Quels sont les avantages de l'utilisation de NixOS ?
Comment installer NixOS sur mon VPS ?
To install NixOS on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Plain OS, and choose the NixOS template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, connect to your server via SSH and start defining your system in /etc/nixos/configuration.nix. Apply any changes by running nixos-rebuild switch.
Comment fonctionnent les mises à jour et les restaurations sur NixOS ?
Mettre à jour NixOS est aussi simple que de modifier votre fichier de configuration et d'exécuter la commande `nixos-rebuild switch`. Le système génère la nouvelle configuration en arrière-plan et y bascule automatiquement : votre serveur continue de fonctionner avec l'ancienne configuration jusqu'à ce que la nouvelle soit prête.
Chaque reconstruction crée une nouvelle génération de système. Si une mise à jour pose problème, exécutez `nixos-rebuild switch --rollback` pour revenir immédiatement à la génération précédente, ou sélectionnez une génération antérieure directement depuis le menu de démarrage. Cela fait de NixOS l'une des distributions les plus sûres pour une utilisation en production, car une mise à jour défectueuse ne rend jamais votre serveur irrécupérable.
Puis-je migrer mes projets existants vers un VPS NixOS d'Hostinger ?
Oui. Comme NixOS est configuré sous forme de code, la migration consiste généralement à traduire votre configuration actuelle (serveur web, bases de données, environnements d'exécution, règles de pare-feu) dans votre fichier configuration.nix. Une fois écrite, cette même configuration peut être appliquée à n'importe quel serveur NixOS, ce qui simplifie les migrations futures.
Avant de migrer votre projet vers le VPS d'Hostinger, préparez des sauvegardes des fichiers et bases de données de votre site web. Ensuite, configurez votre nouveau VPS avec NixOS, définissez vos services dans la configuration et importez vos données. Une fois que tout fonctionne comme prévu, associez votre nom de domaine à la nouvelle adresse IP, et le tour est joué !
Quelles options de support sont disponibles pour l'hébergement VPS NixOS ?
We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.
But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.
NixOS also has extensive official documentation (the NixOS manual and Wiki), an active Discourse community forum, and a Matrix chat where you can get help from experienced users and contributors.
A couple of notes: I assumed NixOS lands under Plain OS rather than Applications in the hPanel template dropdown – adjust step 4 if it ships as a panel/app template instead. Also, if you want to reference the current release anywhere, the latest stable is NixOS 25.11 "Xantusia" (released end of November 2025, supported until June 30, 2026), though I'd avoid hardcoding version numbers on an evergreen landing page.