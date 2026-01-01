Hosting Moltbot (Clawdbot) on a VPS is ideal for power users, developers, founders, and teams who want a persistent AI agent to support their communications and automation. It works well for people who use multiple messaging platforms and need their assistant reachable at all times, not just when a specific device is online. It’s also a good fit for privacy‑conscious users who prefer to control the environment where their AI stack runs. If you’re comfortable managing a server and want a flexible, always‑available assistant, a VPS‑hosted Moltbot (Clawdbot) setup is a strong option.