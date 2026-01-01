Jusqu'à 95% de réduction sur
Créateur de site web pour restaurant
Votre site web de restaurant, servi en quelques minutes
Création de sites web assistée par l'IA
Assistance clientèle en direct 24h/24 et 7j/7
Nom de domaine gratuit
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Créez un site web en 3 étapes faciles
1. Choisissez comment le créer
Laissez l'IA créer un site web unique ou choisissez parmi {websiteBuilderTemplatesCount} templates entièrement personnalisables.
2. Personnalisez votre site web
Gardez ce qui vous plaît et jetez le reste. Modifiez facilement les éléments, testez différentes combinaisons de couleurs et de polices : aucune compétence en programmation ou en conception web n’est requise.
3. Passez en direct
Choisissez le nom de domaine idéal pour votre restaurant et lancez votre tout nouveau site web avec des performances et une sécurité fiables.
Créez un site web plus rapidement grâce à l'IA
Décrivez brièvement votre restaurant et laissez l'IA créer instantanément le site idéal. Utilisez nos puissants outils d'IA pour rédiger des descriptions de plats alléchantes, obtenir des illustrations appétissantes et créer un logo mémorable en toute simplicité.
Choisissez un modèle de site web qui vous inspire.
Profitez de 300 templates responsives, conçus par des designers, adaptés aux entreprises, boutiques e-commerce, portfolios, landing pages, blogs, et plus encore.
Développez votre entreprise culinaire
Ajoutez un code QR à votre menu pour simplifier les commandes et économiser sur les coûts d'impression.
Améliorez la présence en ligne de votre restaurant grâce à des outils de référencement (SEO) basés sur l'IA.
Communiquez facilement avec vos clients : ajoutez un chat en direct ou des formulaires de demande pour des réservations sans tracas.
Grâce à la simplicité et à la rapidité du créateur de sites internet de Hostinger, passer du projet à la réalisation de mon site web a été un jeu d'enfant.
Démarquez-vous avec nos outils marketing et SEO
Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.
Intégrations marketing simplifiées
Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Outils SEO intégrés
Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.
Nous sommes ouverts 24h/24 et 7j/7.
Vous ne savez pas comment trouver certaines fonctionnalités ? Demandez conseil à notre assistant IA. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, nos conseillers clientèle sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 par chat en direct ou par e-mail pour une assistance immédiate.
FAQ sur la création de sites web pour restaurants
Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes concernant la création d'un site web pour votre restaurant.