Pour l'optimisation sur page, utilisez notre assistant SEO IA afin de trouver des mots-clés pertinents pour votre secteur et de générer vos balises titres, descriptions et textes alternatifs en conséquence. Ensuite, demandez à notre rédacteur IA de produire du contenu optimisé pour le référencement naturel pour vos descriptions de plats et vos articles de blog.

Concernant les bonnes pratiques de référencement hors page, il est essentiel de créer et d'optimiser votre fiche Google My Business. Renseignez toutes les informations avec précision, notamment votre adresse, votre numéro de téléphone, l'adresse de votre site web, vos horaires d'ouverture et ajoutez des photos de haute qualité.

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez notre tutoriel complet sur comment créer un site web optimisé pour le référencement naturel.