सीमित-समय ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

रेस्टोरेंट वेबसाइट बिल्डर

पर 80% तक की छूट

आपकी रेस्टोरेंट वेबसाइट, मिनटों में परोसी गई

AI-संचालित वेबसाइट निर्माण
24/7 लाइव ग्राहक सहायता
मुफ्त डोमेन नाम
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Restaurant website

हमारे सबसे बड़े ऑफर्स के साथ एक क्लिक में बड़ी शुरुआत करें

अभी ट्राई करें। हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी इसे जोखिम-मुक्त बनाती है।
80% की छूट
Premium वेबसाइट बिल्डर
वेबसाइट बनाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं पाएं
₹  649.00
₹  129.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
48 माह की सेवाएं ₹6,192.00 (सामान्य कीमत ₹31,152.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹449.00/माह की दर पर होता है।
1 वेबसाइट बनाएं
5 वेबसाइट पेजेस
आपकी फाइल्स के लिए 2 GB स्टोरेज
1 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Premium प्लान की सुविधाएं:

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
AI वेबसाइट बिल्डर के साथ मिनटों में वेबसाइट बनाएं
300+ डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स में से चुनें
AI के साथ कुछ ही क्लिक्स में ईमेल कैंपेन बनाएं और भेजें
अपने बिज़नेस के लिए SEO, ईमेल और मार्केटिंग टूल्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ें
मोबाइल एडिटिंग के साथ अपनी साइट को किसी भी समय अपडेट करें
सबसे लोकप्रिय
75% की छूट
Business वेबसाइट बिल्डर
AI टूल्स और ई-कॉमर्स सुविधाओं के साथ विस्तार करें
₹  799.00
₹  199.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
48 माह की सेवाएं ₹9,552.00 (सामान्य कीमत ₹38,352.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹649.00/माह की दर पर होता है।
50 वेबसाइट्स बनाएं
अनगिनत वेबसाइट पेज
आपकी फाइल्स के लिए 50 GB स्टोरेज
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Premium प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

आराम से 1000 उत्पाद बेचें और अपना स्टोर प्रबंधित करें
शून्य ट्रांज़ैक्शन शुल्क के साथ अपनी 100% कमाई अपने पास रखें
अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 100+ भुगतान विधियों का विकल्प प्रदान करें
लाइव एनालिटिक्स के साथ परफॉर्मेंस ट्रैक करें
बिल्ट-इन Printful एकीकरण के साथ कस्टम मर्चेंडाइज़ बेचें
हमारे AI टेक्स्ट एडिटर के साथ अपनी कॉपी बेहतर बनाएं
AI इमेज जनरेटर का उपयोग करके अद्भुत विज़ुअल्स बनाएं
हमारे AI ब्लॉग पोस्ट जनरेटर के साथ अपनी कहानी साझा करें
हमारे AI प्रोडक्ट जनरेटर के साथ इमेजेस अपलोड करें और विवरण तैयार करें
AI लोगो मेकर के साथ तेज़ी से अपने ब्रांड की पहचान डिज़ाइन करें
AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज़ करें
लिंक-इन-बायो के साथ क्लिक्स को ग्राहकों में बदलें
80% की छूट
Premium वेबसाइट बिल्डर
वेबसाइट बनाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं पाएं
₹  649.00
₹  129.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
48 माह की सेवाएं ₹6,192.00 (सामान्य कीमत ₹31,152.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹449.00/माह की दर पर होता है।
1 वेबसाइट बनाएं
5 वेबसाइट पेजेस
आपकी फाइल्स के लिए 2 GB स्टोरेज
1 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Premium प्लान की सुविधाएं:

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
AI वेबसाइट बिल्डर के साथ मिनटों में वेबसाइट बनाएं
300+ डिज़ाइनर द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स में से चुनें
AI के साथ कुछ ही क्लिक्स में ईमेल कैंपेन बनाएं और भेजें
अपने बिज़नेस के लिए SEO, ईमेल और मार्केटिंग टूल्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ें
मोबाइल एडिटिंग के साथ अपनी साइट को किसी भी समय अपडेट करें
सबसे लोकप्रिय
75% की छूट
Business वेबसाइट बिल्डर
AI टूल्स और ई-कॉमर्स सुविधाओं के साथ विस्तार करें
₹  799.00
₹  199.00 /माह

+3 माह मुफ्त

सीमित-समय ऑफर
48 माह की सेवाएं ₹9,552.00 (सामान्य कीमत ₹38,352.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹649.00/माह की दर पर होता है।
50 वेबसाइट्स बनाएं
अनगिनत वेबसाइट पेज
आपकी फाइल्स के लिए 50 GB स्टोरेज
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Premium प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

आराम से 1000 उत्पाद बेचें और अपना स्टोर प्रबंधित करें
शून्य ट्रांज़ैक्शन शुल्क के साथ अपनी 100% कमाई अपने पास रखें
अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 100+ भुगतान विधियों का विकल्प प्रदान करें
लाइव एनालिटिक्स के साथ परफॉर्मेंस ट्रैक करें
बिल्ट-इन Printful एकीकरण के साथ कस्टम मर्चेंडाइज़ बेचें
हमारे AI टेक्स्ट एडिटर के साथ अपनी कॉपी बेहतर बनाएं
AI इमेज जनरेटर का उपयोग करके अद्भुत विज़ुअल्स बनाएं
हमारे AI ब्लॉग पोस्ट जनरेटर के साथ अपनी कहानी साझा करें
हमारे AI प्रोडक्ट जनरेटर के साथ इमेजेस अपलोड करें और विवरण तैयार करें
AI लोगो मेकर के साथ तेज़ी से अपने ब्रांड की पहचान डिज़ाइन करें
AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज़ करें
लिंक-इन-बायो के साथ क्लिक्स को ग्राहकों में बदलें

3 आसान चरणों में वेबसाइट बनाएं

1. चुनें कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे

1. चुनें कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे

AI से अपने लिए एक अनोखी वेबसाइट बनवाएं या पूर्ण रूप से कस्टमाइज़ेबल 150 टेम्प्लेट्स में से चुनें।

2. अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करें

जो अच्छा लगे, उसे बना रहने दें। और जो पसंद न हो, उसे हटा दें। एलिमेंट्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। विभिन्न कलर स्कीम्स और फॉन्ट के साथ प्रयोग करें। कोडिंग या वेब डिज़ाइन कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. लाइव आएं

अपने रेस्टोरेंट के लिए सबसे अच्छा डोमेन नाम चुनें। ऐसी परफॉर्मेंस और सुरक्षा के साथ अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करें, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1. चुनें कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे
AI के साथ एक चुटकी में वेबसाइट बनाएं

AI के साथ एक चुटकी में वेबसाइट बनाएं

अपने रेस्टोरेंट का संक्षिप्त विवरण देकर AI से तुरंत एक आदर्श वेबसाइट तैयार करवाएं। हमारे शक्तिशाली AI टूल्स के साथ व्यंजनों के स्वादिष्ट वर्णन लिखें, भोजन के चित्र जनरेट करें और बेहद आसानी से एक यादगार लोगो बनाएं।

ऐसा वेबसाइट टेम्पलेट चुनें जो आपके ब्रांड का एहसास दिलाए

बिज़नेस, ई-कॉमर्स स्टोर, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज और ब्लॉग के लिए उपयुक्त 150 रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनर टेम्पलेट्स का आनंद उठाएं।
पोर्टफोलियोबिज़नेस शोकेसऑनलाइन स्टोरब्लॉगलिंक इन बायोअन्य
पोर्टफोलियोबिज़नेस शोकेसऑनलाइन स्टोरब्लॉगलिंक इन बायोअन्य
व्यापार
व्यापार
व्यापार
व्यापार
अपने पाक-कला व्यवसाय का विस्तार करें

अपने पाक-कला व्यवसाय का विस्तार करें

अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में QR कोड जोड़ें ताकि ग्राहक आसानी से ऑर्डर दे पाएं और आपका कार्ड प्रिंटिंग में होने वाला खर्च बचे।
बिल्ट-इन AI SEO टूल्स के साथ अपने रेस्टोरेंट की ऑनलाइन उपस्थिति को बेहतर बनाएं।
आसानी से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ें - सुचारू बुकिंग के लिए लाइव चैट या अनुरोध फॉर्म जोड़ें।
Indira Prieto लेटरिंग आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर

Hostinger वेबसाइट बिल्डर के साथ मेरे सपनों की वेबसाइट बनाना बाएं हाथ का खेल था। ये बहुत ही सरल और तेज़ है।

Indira Prieto

लेटरिंग आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर | indiraprietocreative.com

बिल्ट-इन मार्केटिंग और SEO के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करें

Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें

अपने आइडिया का वर्णन करें और AI आपके लिए ऐसे मार्केटिंग ईमेल तैयार करेगा जिन्हें आप तुरंत भेज पाएंगे।

Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें

मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान

Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics जैसे टूल्स का एकीकरण कर अपनी मार्केटिंग रणनीति को अगले स्तर पर ले जाएं।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान

बिल्ट-इन SEO टूल्स

Hostinger के बिल्ट-इन SEO टूल्स और AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना स्टोर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करें।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान

अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।

अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।
60 दिनों के भीतर पात्र खरीदारी करके Google Ads क्रेडिट्स पाएं। नियम और शर्तें लागू।

हम चौबीसों घंटे, सातों दिन उपलब्ध हैं

कोई फीचर ढूंढने में परेशानी हो रही है? हमारे AI असिस्टेंट से मदद लें। यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो हमारी 24/7 ग्राहक सफलता टीम लाइव चैट या ईमेल के माध्यम से आपकी तुरंत सहायता करेगी।
हम चौबीसों घंटे, सातों दिन उपलब्ध हैं

ऑल-इन-वन सोल्यूशन

Hostinger AI वेबसाइट बिल्डर के साथ आज ही अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करें। यह आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews

रेस्टोरेंट वेबसाइट बिल्डर के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने से जुड़े सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

रेस्टोरेंट वेबसाइट क्या होती है?

एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं?

एक रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने में कितना खर्च आता है?

क्या Hostinger वेबसाइट बिल्डर रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने के लिए अच्छा है?

मैं अपनी रेस्टोरेंट वेबसाइट कितनी जल्दी बना सकता/सकती हूं?

क्या आपके रेस्टोरेंट वेबसाइट बिल्डर द्वारा बनाई गई वेबसाइट्स मोबाइल-फ्रेंडली होती हैं?

मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए SEO कैसे बेहतर कर सकता/सकती हूं?

एक अच्छी रेस्टोरेंट वेबसाइट में क्या-क्या शामिल होना चाहिए?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।