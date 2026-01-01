रेस्टोरेंट वेबसाइट बिल्डरपर 80% तक की छूट
आपकी रेस्टोरेंट वेबसाइट, मिनटों में परोसी गई
AI-संचालित वेबसाइट निर्माण
24/7 लाइव ग्राहक सहायता
मुफ्त डोमेन नाम
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
3 आसान चरणों में वेबसाइट बनाएं
1. चुनें कि आप कैसे वेबसाइट बनाएंगे
AI से अपने लिए एक अनोखी वेबसाइट बनवाएं या पूर्ण रूप से कस्टमाइज़ेबल 150 टेम्प्लेट्स में से चुनें।
2. अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करें
जो अच्छा लगे, उसे बना रहने दें। और जो पसंद न हो, उसे हटा दें। एलिमेंट्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। विभिन्न कलर स्कीम्स और फॉन्ट के साथ प्रयोग करें। कोडिंग या वेब डिज़ाइन कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. लाइव आएं
अपने रेस्टोरेंट के लिए सबसे अच्छा डोमेन नाम चुनें। ऐसी परफॉर्मेंस और सुरक्षा के साथ अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करें, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
AI के साथ एक चुटकी में वेबसाइट बनाएं
अपने रेस्टोरेंट का संक्षिप्त विवरण देकर AI से तुरंत एक आदर्श वेबसाइट तैयार करवाएं। हमारे शक्तिशाली AI टूल्स के साथ व्यंजनों के स्वादिष्ट वर्णन लिखें, भोजन के चित्र जनरेट करें और बेहद आसानी से एक यादगार लोगो बनाएं।
ऐसा वेबसाइट टेम्पलेट चुनें जो आपके ब्रांड का एहसास दिलाए
बिज़नेस, ई-कॉमर्स स्टोर, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज और ब्लॉग के लिए उपयुक्त 150 रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनर टेम्पलेट्स का आनंद उठाएं।
अपने पाक-कला व्यवसाय का विस्तार करें
अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में QR कोड जोड़ें ताकि ग्राहक आसानी से ऑर्डर दे पाएं और आपका कार्ड प्रिंटिंग में होने वाला खर्च बचे।
बिल्ट-इन AI SEO टूल्स के साथ अपने रेस्टोरेंट की ऑनलाइन उपस्थिति को बेहतर बनाएं।
आसानी से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ें - सुचारू बुकिंग के लिए लाइव चैट या अनुरोध फॉर्म जोड़ें।
Hostinger वेबसाइट बिल्डर के साथ मेरे सपनों की वेबसाइट बनाना बाएं हाथ का खेल था। ये बहुत ही सरल और तेज़ है।
बिल्ट-इन मार्केटिंग और SEO के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करें
Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें
अपने आइडिया का वर्णन करें और AI आपके लिए ऐसे मार्केटिंग ईमेल तैयार करेगा जिन्हें आप तुरंत भेज पाएंगे।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान
Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics जैसे टूल्स का एकीकरण कर अपनी मार्केटिंग रणनीति को अगले स्तर पर ले जाएं।
बिल्ट-इन SEO टूल्स
Hostinger के बिल्ट-इन SEO टूल्स और AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना स्टोर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करें।
अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।
60 दिनों के भीतर पात्र खरीदारी करके Google Ads क्रेडिट्स पाएं। नियम और शर्तें लागू।
हम चौबीसों घंटे, सातों दिन उपलब्ध हैं
कोई फीचर ढूंढने में परेशानी हो रही है? हमारे AI असिस्टेंट से मदद लें। यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो हमारी 24/7 ग्राहक सफलता टीम लाइव चैट या ईमेल के माध्यम से आपकी तुरंत सहायता करेगी।
रेस्टोरेंट वेबसाइट बिल्डर के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
रेस्टोरेंट वेबसाइट बनाने से जुड़े सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।