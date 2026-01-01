यह आपके द्वारा चुने गए प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। यदि आप समय और पैसे बचाना चाहते हैं, तो Hostinger वेबसाइट बिल्डर जैसा कोई ऑल-इन-वन समाधान ढूंढ़ें।

हमारे वार्षिक Premium वेबसाइट बिल्डर प्लान केवल ₹129.00/माह से शुरू होते हैं और इनमें वेब होस्टिंग, मुफ्त ईमेल और पहले वर्ष के लिए एक मुफ्त डोमेन नाम शामिल है।

हालांकि, यदि आप हमारे AI टूल के पूरे सुइट का ऐक्सेस चाहते हैं, तो Business वेबसाइट बिल्डर प्लान चुनें, जिसकी शुरुआती कीमत केवल ₹199.00/माह है। आप आकर्षक इमेजेस और कॉन्टेंट बना सकते हैं, अपनी साइट को सर्च इंजनों के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उपयोगकर्ताओं के व्यवहार का अनुमान लगा सकते हैं, और बहुत कुछ।

यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपनी खरीदारी के 30 दिनों के भीतर आसानी से पूरे रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। Hostinger के साथ आपका निवेश जोखिम से दूर रहता है।