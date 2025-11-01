Hostinger vs SiteGround
Ce que nous proposons chez Hostinger
Assistance experte.
Disponible 24h/24 et 7j/7
Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.
Migration de site Web.
Gratuit, facile, rapide
Remplissez simplement le formulaire de demande de migration et nous nous occupons de tout. Votre site reste opérationnel en permanence. Aucune interruption de service. Aucune perte de données. Aucun problème.
Des outils d'IA puissants. Et une touche humaine.
Créez un site web unique en quelques minutes grâce à l'IA. Décrivez votre site en quelques phrases et l'IA s'occupe du reste. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour peaufiner votre site, jusqu'à sa mise en ligne.
J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.Lire l'histoire complète
Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.Lire l'histoire complète
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Découvrez pourquoi 4+ millions de propriétaires de sites Web choisissent Hostinger
Choisissez Hostinger si vous souhaitez héberger un site Web de start-up, de petite ou de moyenne entreprise et que vous avez besoin d'un rapport qualité-prix maximal.
Hostinger se distingue comme la meilleure option pour les débutants et les petites entreprises à la recherche d'un hébergement économique.
Hostinger est moins cher et plus rapide que SiteGround, et offre plus d'espace de stockage et de sites Web pour ses plans.
Choisissez le plan idéal pour vous
Testez nos services sans risque
De la création de votre premier site Web et de l'enregistrement de votre domaine à la configuration d'une adresse e-mail professionnelle ou au lancement d'une boutique en ligne, votre réussite en ligne commence ici, sans risque.
