Hostinger vs SiteGround

Comparez les offres de Hostinger et de Siteground pour vous aider à choisir celle qui vous conviendra le mieux.

Ce que nous proposons chez Hostinger

Créez, gérez et développez votre site avec des outils et une assistance sur lesquels vous pouvez compter, tous inclus en standard.

Assistance experte.
Disponible 24h/24 et 7j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.

Migration de site Web.
Gratuit, facile, rapide

Remplissez simplement le formulaire de demande de migration et nous nous occupons de tout. Votre site reste opérationnel en permanence. Aucune interruption de service. Aucune perte de données. Aucun problème.

Des outils d'IA puissants. Et une touche humaine.

Créez un site web unique en quelques minutes grâce à l'IA. Décrivez votre site en quelques phrases et l'IA s'occupe du reste. Utilisez l'éditeur glisser-déposer pour peaufiner votre site, jusqu'à sa mise en ligne.

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low et Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Charlie Low et Dale Comely

nohma.com

Comparaison directe

Comparez tout en un coup d’œil, y compris le prix, les performances et les avantages.
Hostinger
Siteground

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 2,99 USD/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Oui

Data centers

12
11

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Oui

SSL gratuit

Oui
Oui

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, quotidiens

Créateur de sites internet IA

Oui
Non

Création d'images IA

Oui
Non

Outils de rédaction IA

Oui
Non

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi 4+ millions de propriétaires de sites Web choisissent Hostinger

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : découvrez ce que les leaders du secteur disent de Hostinger.
Review provider

Choisissez Hostinger si vous souhaitez héberger un site Web de start-up, de petite ou de moyenne entreprise et que vous avez besoin d'un rapport qualité-prix maximal.

Review provider

Hostinger se distingue comme la meilleure option pour les débutants et les petites entreprises à la recherche d'un hébergement économique.

Review provider

Hostinger est moins cher et plus rapide que SiteGround, et offre plus d'espace de stockage et de sites Web pour ses plans.

Choisissez le plan idéal pour vous

Chaque plan inclut un créateur de sites internet IA, un hébergement infogéré pour WordPress, un support disponible 24 h/24 et 7 j/7, et une garantie de disponibilité de 99,9 %. L'idéal pour lancer tout projet en ligne.

Testez nos services sans risque

De la création de votre premier site Web et de l'enregistrement de votre domaine à la configuration d'une adresse e-mail professionnelle ou au lancement d'une boutique en ligne, votre réussite en ligne commence ici, sans risque.

Pour plus d'informations et les conditions générales complètes, consultez notre politique de remboursement.

Testez nos services sans risque

