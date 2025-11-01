Hostinger vs DreamHost

Hostinger et DreamHost sont tous deux des acteurs solides dans le secteur de l'hébergement web. Nous avons comparé leurs fonctionnalités en profondeur pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

Lire l'histoire complète

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low et Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire l'histoire complète

Charlie Low et Dale Comely

nohma.com

Comparaison directe

Comparez tout en un coup d'œil, y compris le prix, les performances et les avantages.
Hostinger
Dreamhost

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
Starts at US$ 2.59/mo

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Oui

Data centers

12
2

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Oui, 2 langues

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Oui

SSL gratuit

Oui
Oui

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, quotidiens

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Non

Outils de rédaction IA

Oui
Non

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez ce que les leaders du secteur disent de Hostinger.
Review provider

Hostinger offre plus de variété et des plans moins chers avec des fonctionnalités comparables à celles proposées par DreamHost.

Review provider

Hostinger est notre premier choix pour l'hébergement web mutualisé. Ils proposent des plans rapides et fiables avec de nombreuses fonctionnalités à un prix inférieur.

Review provider

Les outils propulsés par l'IA de Hostinger et les capacités d'édition en temps réel offrent une expérience de création de site web fluide.

