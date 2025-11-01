Hostinger vs GoDaddy : comparaison ultime

Vous hésitez entre Hostinger et GoDaddy ? Nous avons analysé en détail les fonctionnalités d'hébergement les plus importantes, afin que vous puissiez faire un choix éclairé et héberger votre projet en ligne en toute confiance.

Un excellent support client

Posez à Kodee, votre assistant IA intelligent, n'importe quelle question relative à l'hébergement, explorez une riche bibliothèque de tutoriels, ou contactez notre équipe de support client experte par chat en direct à tout moment.

Garantie de disponibilité de 99,9 %

Ayez l'esprit tranquille en sachant que votre site web fonctionnera à tout moment. Profitez d'un réseau mondial de data centers, d'une bande passante illimitée, d'un CDN interne, et optimisez votre site web avec LiteSpeed.

Sécurité garantie

Obtenez des certificats SSL gratuits, une protection contre les attaques DDoS, des sauvegardes automatiques, un gestionnaire d'accès sécurisé et un scanner de logiciels malveillants pour garantir une protection continue tout au long de votre parcours.

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

gabriellescarlett.com

Charlie Low et Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

nohma.com

Comparaison directe

Laissez les fonctionnalités d'hébergement, les tarifs et les avantages parler d'eux-mêmes : consultez le tableau comparatif et trouvez votre hébergeur idéal.
Hostinger
GoDaddy

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 5,49 €/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Oui

Data centers

12
9

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Oui, 15 langues

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Non

SSL gratuit

Oui
Non

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, quotidiens

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Oui

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez ce que pensent les leaders de l'industrie de nos services d'hébergement web.
Review provider

Hostinger se distingue par son ensemble de fonctionnalités robustes, y compris un control panel intuitif qui simplifie les tâches de gestion de site web.

Review provider

Je recommande Hostinger à toutes les petites entreprises pour son excellent rapport qualité-prix, ses vitesses de chargement rapides, sa forte disponibilité et sa technologie de pointe.

Review provider

L'interface intuitive de Hostinger et son support client exceptionnel en font un choix privilégié pour les utilisateurs débutant(e)s comme pour les utilisateurs expérimenté(e)s.

