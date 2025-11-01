Hostinger vs Bluehost
L'avantage Hostinger : tout est inclus par défaut
Support d'experts.
Disponible 24 h/24 et 7 j/7
Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.
Tout ce dont vous avez besoin.
En un seul endroit
Gardez un œil sur tout ce qui est important pour vous, grâce à notre tableau de bord intuitif. Conçu pour être facile à utiliser aussi bien pour les débutant(e)s que pour les professionnel(le)s.
Garantie
de disponibilité de 99,9 %
Jour et nuit, votre site travaille sans relâche. Notre garantie de disponibilité de 99,9 % signifie que votre site web est toujours accessible, afin que vous et vos visiteurs puissiez profiter de performances fluides et rapides, où qu'ils se trouvent dans le monde.
J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.
Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
La question ne se pose pas. Les plans de Hostinger sont moins chers, possèdent plus de fonctionnalités et sont plus performants que ceux de Bluehost.
Hostinger offre un meilleur rapport qualité-prix avec des tarifs plus bas, des temps de chargement plus rapides et une interface plus intuitive que Bluehost.
Hostinger se distingue par son réseau mondial de 10 data centers, ses serveurs rapides et son control panel personnalisé et intuitif.
Choisissez le plan idéal pour vous
+ mois gratuits
Fonctionnalités Premium :
+ mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
+ mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du plan Business et :
