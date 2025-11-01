Hostinger vs Bluehost

Découvrez ce que proposent Hostinger et Bluehost, pour vous aider à choisir le plan qui vous convient.

L'avantage Hostinger : tout est inclus par défaut

Tout ce dont vous avez besoin pour publier et gérer votre site web optimisé, adapté aux moteurs de recherche et aux mobiles en quelques minutes.

Support d'experts.
Disponible 24 h/24 et 7 j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.

Tout ce dont vous avez besoin.
En un seul endroit

Gardez un œil sur tout ce qui est important pour vous, grâce à notre tableau de bord intuitif. Conçu pour être facile à utiliser aussi bien pour les débutant(e)s que pour les professionnel(le)s.

Garantie
de disponibilité de 99,9 %

Jour et nuit, votre site travaille sans relâche. Notre garantie de disponibilité de 99,9 % signifie que votre site web est toujours accessible, afin que vous et vos visiteurs puissiez profiter de performances fluides et rapides, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

Lire l'histoire complète

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

gabriellescarlett.com

Charlie Low et Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire l'histoire complète

nohma.com

Comparaison directe

Comparez tout en un coup d'œil, y compris le prix, les performances et les avantages.
Hostinger
Bluehost

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 2,45 €/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Oui

Data centers

12
9

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Non

SSL gratuit

Oui
Non

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, quotidiens

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Oui

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez ce que les leaders du secteur disent de Hostinger.
Review provider

La question ne se pose pas. Les plans de Hostinger sont moins chers, possèdent plus de fonctionnalités et sont plus performants que ceux de Bluehost.

Review provider

Hostinger offre un meilleur rapport qualité-prix avec des tarifs plus bas, des temps de chargement plus rapides et une interface plus intuitive que Bluehost.

Review provider

Hostinger se distingue par son réseau mondial de 10 data centers, ses serveurs rapides et son control panel personnalisé et intuitif.

