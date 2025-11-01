Hostinger vs Bluehost

Veja o que a Hostinger e a Bluehost oferecem para ajudar você a escolher o plano ideal.

Owen Phillips

I could manage the hosting, domain name, and SSL certificate in one place, which was really refreshing.

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Migrating to Hostinger was the best decision I ever made.

gabriellescarlett.com

Charlie Low e Dale Comely

We honestly reference Hostinger as the benchmark for our engineers when providing support.

nohma.com

Comparação direta

Hostinger
Bluehost

Price*

Starts at R$ 5,99/mês
Começa em US$ 2,95/mês

Free domain

Yes
Yes

Free privacy protection

Yes
Yes

Free website migration

Yes
Yes

Data centers

12
9

Multilingual support

Yes, 8+ languages
English only

Malware scanner

Yes
No

Free SSL security certificates

Yes
No

Backups

Yes, weekly/daily
Yes, daily

AI website builder

Yes
Yes

AI image generation

Yes
Yes

AI writing tools

Yes
Yes

Ecommerce features

Yes
Yes

*Data da comparação: Nov 1, 2025.

Review provider

É muito claro! Os planos da Hostinger são mais econômicos, trazem muito mais recursos e entregam um desempenho superior ao que a Bluehost oferece.

Review provider

A Hostinger oferece melhor custo-benefício com preços mais baixos, tempos de carregamento mais rápidos e uma interface mais intuitiva em comparação à Bluehost.

Review provider

A Hostinger se destaca com 10 data centers espalhados pelo mundo, garantindo velocidades incríveis, e um painel de controle exclusivo que é fácil de usar e personalizável.

