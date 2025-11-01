Hostinger vs SiteGround

Compare o que a Hostinger e a SiteGround oferecem e descubra qual é a melhor opção para você.

O que oferecemos na Hostinger

Crie, gerencie e faça seu site crescer com ferramentas e suporte confiáveis, tudo já incluso no seu plano.

Suporte especializado.
Disponível 24 horas por dia, todos os dias

Tenha acesso ao suporte especializado de onde estiver. Nossa média de tempo de resposta é de 3 minutos e nossa equipe fala mais de 8 idiomas, incluindo o português brasileiro.

Migração de site.
Fácil, rápida e grátis

Basta preencher o nosso Formulário de solicitação de migração e nós cuidamos de todo o processo. Garantimos que seu site permaneça ativo e funcionando o tempo todo, sem interrupção de serviço, sem perda de dados e sem preocupações.

Ferramentas poderosas de IA com um toque humano

Crie um site exclusivo em minutos com IA. Basta descrevê-lo em poucas frases e deixar que a IA faça o resto. Use o editor de arrastar e soltar para ajustar tudo antes de publicar.

Owen Phillips

I could manage the hosting, domain name, and SSL certificate in one place, which was really refreshing.

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Migrating to Hostinger was the best decision I ever made.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low e Dale Comely

We honestly reference Hostinger as the benchmark for our engineers when providing support.

Charlie Low e Dale Comely

nohma.com

Comparação direta

Compare tudo rapidamente, incluindo preço, desempenho e vantagens.
Hostinger
Siteground

Price*

Starts at R$ 5,99/mês
A partir de US$ 2,99/mês

Free domain

Yes
Yes

Free privacy protection

Yes
Yes

Free website migration

Yes
Yes

Data centers

12
11

Multilingual support

Yes, 8+ languages
English only

Malware scanner

Yes
Yes

Free SSL security certificates

Yes
Yes

Backups

Yes, weekly/daily
Yes, daily

AI website builder

Yes
No

AI image generation

Yes
No

AI writing tools

Yes
No

Ecommerce features

Yes
Yes

*Data da comparação: Nov 1, 2025.

Descubra por que + de 4 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger

Não acredite apenas na nossa palavra – veja o que os líderes do setor dizem sobre a Hostinger.
Review provider

Se você tem uma start-up ou uma pequena ou média empresa, a Hostinger oferece o melhor custo-benefício para hospedar seu site.

Review provider

A Hostinger se destaca como a melhor opção para iniciantes e pequenas empresas que buscam uma hospedagem econômica.

Review provider

A Hostinger é mais acessível e rápida que a SiteGround, além de oferecer mais espaço de armazenamento e sites em seus planos.

