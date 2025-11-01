Hostinger vs HostGator

Encontre o plano de hospedagem web ideal para suas necessidades, comparando entre a Hostinger e a HostGator.

Incluído por padrão na Hostinger

Conheça uma amostra dos recursos e das vantagens que você terá conosco, todos inclusos em seu plano e sem custo extra.

Suporte multilíngue.
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

Tenha acesso ao suporte especializado de onde estiver. Normalmente, respondemos em menos de 3 minutos e nossa equipe fala mais de 8 idiomas, incluindo o português brasileiro.

Proteção total.
Sem preocupações

Tenha a tranquilidade de saber que seu site está protegido com as mais recentes ferramentas de segurança e scanners antimalware. Além disso, cada domínio inclui um certificado SSL grátis, autenticação de dois fatores (2FA) e backups automáticos e regulares.

Migração de site.
Simplificada

Basta preencher o nosso Formulário de solicitação de migração e nós cuidamos de todo o processo. Garantimos que seu site permaneça ativo e funcionando o tempo todo, sem interrupção de serviço, sem perda de dados e sem preocupações.

Owen Phillips

I could manage the hosting, domain name, and SSL certificate in one place, which was really refreshing.

Leia a avaliação completa

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Migrating to Hostinger was the best decision I ever made.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low e Dale Comely

We honestly reference Hostinger as the benchmark for our engineers when providing support.

Leia a avaliação completa

Charlie Low e Dale Comely

nohma.com

Comparação direta

Compare tudo rapidamente, incluindo preço, desempenho e vantagens.
Hostinger
Hostgator

Price*

Starts at R$ 5,99/mês
Começa em US$ 2,75/mês

Free domain

Yes
Yes

Free privacy protection

Yes
Yes

Free website migration

Yes
Yes

Data centers

12
20+

Multilingual support

Yes, 8+ languages
English only

Malware scanner

Yes
Yes

Free SSL security certificates

Yes
Yes

Backups

Yes, weekly/daily
Yes, weekly

AI website builder

Yes
No

AI image generation

Yes
No

AI writing tools

Yes
No

Ecommerce features

Yes
Yes

*Data da comparação: Nov 1, 2025.

Descubra por que + de 4 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger

Não acredite apenas na nossa palavra – veja o que os líderes do setor dizem sobre a Hostinger.
Review provider

A Hostinger apresenta um diferencial inquestionável em segurança, com recursos avançados oferecidos sem custo adicional, tornando a nossa proposta mais vantajosa.

Review provider

A Hostinger é a escolha principal de quem busca a combinação ideal entre preços acessíveis, uma interface intuitiva e velocidade superior no carregamento de sites.

Review provider

Os backups diários e sob demanda da Hostinger adicionam uma camada extra de segurança de dados, complementados pela migração automatizada de sites para garantir transições simples e rápidas.

Pick your perfect plan

Todo plano inclui o Criador de Sites com IA e hospedagem gerenciada para WordPress, além de suporte 24 horas, com garantia de uptime de 99,9% – perfeito para iniciar qualquer projeto online.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Experimente você mesmo. Sem riscos

Desde a criação do seu primeiro site e o registro do seu domínio até a configuração de um endereço de e-mail profissional, o lançamento de uma loja virtual ou a migração de um site existente, sua história de sucesso online começa aqui, sem riscos.

Para mais informações e os termos e condições completos, confira nossa Política de reembolso

Experimente você mesmo. Sem riscos

What about other web hosting providers?

Hostinger vs Bluehost

Hostinger vs Siteground