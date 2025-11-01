Hostinger vs HostGator
Incluído por padrão na Hostinger
Suporte multilíngue.
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Tenha acesso ao suporte especializado de onde estiver. Normalmente, respondemos em menos de 3 minutos e nossa equipe fala mais de 8 idiomas, incluindo o português brasileiro.
Proteção total.
Sem preocupações
Tenha a tranquilidade de saber que seu site está protegido com as mais recentes ferramentas de segurança e scanners antimalware. Além disso, cada domínio inclui um certificado SSL grátis, autenticação de dois fatores (2FA) e backups automáticos e regulares.
Migração de site.
Simplificada
Basta preencher o nosso Formulário de solicitação de migração e nós cuidamos de todo o processo. Garantimos que seu site permaneça ativo e funcionando o tempo todo, sem interrupção de serviço, sem perda de dados e sem preocupações.
I could manage the hosting, domain name, and SSL certificate in one place, which was really refreshing.Leia a avaliação completa
We honestly reference Hostinger as the benchmark for our engineers when providing support.Leia a avaliação completa
Comparação direta
*Data da comparação: Nov 1, 2025.
Descubra por que + de 4 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger
A Hostinger apresenta um diferencial inquestionável em segurança, com recursos avançados oferecidos sem custo adicional, tornando a nossa proposta mais vantajosa.
A Hostinger é a escolha principal de quem busca a combinação ideal entre preços acessíveis, uma interface intuitiva e velocidade superior no carregamento de sites.
Os backups diários e sob demanda da Hostinger adicionam uma camada extra de segurança de dados, complementados pela migração automatizada de sites para garantir transições simples e rápidas.
