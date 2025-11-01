Hostinger vs HostGator

Identifiez le plan d'hébergement web et l'hébergeur adaptés à vos besoins, en comparant ce que vous obtiendriez de Hostinger et de HostGator.

Inclus dans tous les plans Hostinger

Voici quelques-uns des avantages que vous obtiendrez avec nous, inclus sans frais supplémentaires.

Support multilingue.
Disponible 24 h/24 et 7 j/7

Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.

Protection complète.
L'esprit tranquille

Ayez l'esprit tranquille, votre site est protégé par les derniers outils de sécurité et scanners de logiciels malveillants. De plus, chaque site inclut un certificat de sécurité SSL gratuit, l'authentification à deux facteurs et des sauvegardes automatiques régulières.

Migration de site web.
Simplifiée

Remplissez simplement le formulaire de demande de migration et nous nous occupons de tout. Votre site reste en ligne et fonctionnel tout au long du processus. Aucune interruption de service. Aucune perte de données. Aucun problème.

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low et Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Charlie Low et Dale Comely

nohma.com

Comparaison directe

Comparez tout en un coup d'œil, y compris le prix, les performances et les avantages.
Hostinger
Hostgator

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 2,75 €/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Oui

Data centers

12
20+

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Oui

SSL gratuit

Oui
Oui

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, hebdomadaires

Créateur de sites internet IA

Oui
Non

Création d'images IA

Oui
Non

Outils de rédaction IA

Oui
Non

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez ce que les leaders du secteur disent de Hostinger.
Review provider

Les fonctionnalités de sécurité de Hostinger sont sans conteste plus attrayantes, les fonctionnalités de sécurité avancées gratuites faisant toute la différence.

Review provider

Hostinger est le choix le plus fréquent pour ceux qui recherchent des prix abordables, une interface intuitive et des temps de chargement rapides pour leur site web.

Review provider

Les sauvegardes quotidiennes et à la demande de Hostinger ajoutent une couche de sécurité supplémentaire pour les données, ainsi qu'une migration de site web automatisée pour faciliter les transitions.

Choisissez le plan idéal pour vous

Chaque plan inclut un créateur de sites internet IA, un hébergement infogéré pour WordPress, un support disponible 24 h/24 et 7 j/7, et une garantie de disponibilité de 99,9 %. L'idéal pour lancer tout projet en ligne.

Testez nos services sans risque

De la création de votre premier site web à l'enregistrement de votre nom de domaine, en passant par la configuration d'une adresse email professionnelle, le lancement d'une boutique e-commerce ou la migration d'un site web existant : votre réussite en ligne commence ici, sans risque.

Pour plus d'informations et pour connaître l'intégralité des conditions générales, consultez notre politique de remboursement

Testez nos services sans risque

