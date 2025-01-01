Hostinger vs IONOS

Des clients du monde entier préfèrent Hostinger à IONOS pour ses performances inégalées, son control panel intuitif et son support mondial fiable.

Pourquoi les clients du monde entier choisissent-ils Hostinger plutôt qu'IONOS ?

Vivez l'excellence de l'hébergement web avec Hostinger

Support professionnel

Nos agents du service client sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 pour fournir des solutions rapides et efficaces via une discussion en direct. Vous obtiendrez la meilleure assistance en 11 langues, à chaque étape.

Control panel intuitif

Disponible en 15 langues et équipé de nombreuses fonctionnalités, notre control panel vous permet de gérer sans effort votre compte d'hébergement. Grâce à un processus de configuration simple, vos noms de domaine, sites web et comptes email seront prêts en quelques minutes.

Aucuns frais cachés

Les prix de renouvellement sont clairement indiqués lors de l'achat et restent visibles dans hPanel. Nous vous informerons également avant tout prélèvement automatique, pour que vous gardiez le contrôle de vos dépenses.

Owen Phillips

J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.

Lire l'histoire complète

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

La migration vers Hostinger a été la meilleure décision que j'ai jamais prise.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low et Dale Comely

Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.

Lire l'histoire complète

Charlie Low et Dale Comely

nohma.com

Comparaison directe

Comparez les fonctionnalités, les prix et les avantages, et trouvez le fournisseur d'hébergement idéal.
Hostinger
Ionos

Prix*

À partir de 2,99 €/mois
À partir de 1 €/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Non

Data centers

12
10

Support multilingue

Oui, + 8 langues
Oui, 6 langues

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Oui

SSL gratuit

Oui
Non

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, hebdomadaires/quotidiennes

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Oui

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 août 2025.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole ; découvrez ce que les leaders de l'industrie et les clients pensent de nos services d'hébergement web.
Review provider

Il n'y a absolument aucun doute là-dessus : Hostinger est la plateforme la plus facile à utiliser, et elle est conçue pour être intuitive et compréhensible pour les utilisateurs.

Review provider

Hostinger sort du lot en offrant une sécurité renforcée, même avec son plan le plus bas.

Review provider

Hostinger est le gagnant en termes de prix pour son accessibilité et sa valeur à long terme.

Choisissez le plan idéal pour vous

Chaque plan inclut un créateur de sites internet IA, des services WordPress infogérés, un support disponible 24 h/24 et 7 j/7, et une garantie de disponibilité de 99,9 %. L'idéal pour lancer tout projet en ligne.

Testez nos services sans risque

Que ce soit pour créer votre tout premier site web, enregistrer un nom de domaine, configurer une adresse email professionnelle ou lancer une boutique en ligne : votre succès en ligne commence ici, sans risque.

Pour en savoir plus et accéder à l'intégralité des conditions, consultez notre Politique de remboursement.

Testez nos services sans risque