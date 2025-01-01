Hostinger vs IONOS
Pourquoi les clients du monde entier choisissent-ils Hostinger plutôt qu'IONOS ?
Support professionnel
Nos agents du service client sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 pour fournir des solutions rapides et efficaces via une discussion en direct. Vous obtiendrez la meilleure assistance en 11 langues, à chaque étape.
Control panel intuitif
Disponible en 15 langues et équipé de nombreuses fonctionnalités, notre control panel vous permet de gérer sans effort votre compte d'hébergement. Grâce à un processus de configuration simple, vos noms de domaine, sites web et comptes email seront prêts en quelques minutes.
Aucuns frais cachés
Les prix de renouvellement sont clairement indiqués lors de l'achat et restent visibles dans hPanel. Nous vous informerons également avant tout prélèvement automatique, pour que vous gardiez le contrôle de vos dépenses.
J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.
Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.
Comparaison directe
Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Il n'y a absolument aucun doute là-dessus : Hostinger est la plateforme la plus facile à utiliser, et elle est conçue pour être intuitive et compréhensible pour les utilisateurs.
Hostinger sort du lot en offrant une sécurité renforcée, même avec son plan le plus bas.
Hostinger est le gagnant en termes de prix pour son accessibilité et sa valeur à long terme.
Choisissez le plan idéal pour vous
Fonctionnalités Premium :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Toutes les fonctionnalités du plan Business et :
Testez nos services sans risque
Que ce soit pour créer votre tout premier site web, enregistrer un nom de domaine, configurer une adresse email professionnelle ou lancer une boutique en ligne : votre succès en ligne commence ici, sans risque.
Pour en savoir plus et accéder à l'intégralité des conditions, consultez notre Politique de remboursement.