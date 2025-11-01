Hostinger vs Namecheap
Tous les outils pour réussir en ligne directement intégrés.
Support d'experts.
Disponible 24 h/24 et 7 j/7
Obtenez de l'aide dès que vous en avez besoin. Nos experts répondent généralement en moins de 3 minutes et parlent plus de 8 langues.
Sécurité et confiance totales.
Ayez l'esprit tranquille, votre site est protégé par les derniers outils de sécurité et scanners de logiciels malveillants. De plus, chaque site inclut un certificat de sécurité SSL gratuit, l'authentification à deux facteurs et des sauvegardes automatiques régulières.
Une vitesse exceptionnelle,
peu importe le trafic.
Profitez de vitesses de chargement ultrarapides et de temps de réponse réduits, même lors des pics de trafic, grâce à notre réseau mondial de data centers et à notre technologie optimisée pour la performance.
J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.Lire l'histoire complète
Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.Lire l'histoire complète
Comparaison directe
*Date de comparaison : 1 novembre 2025.
Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Avec Hostinger, vous n'avez pas à vous soucier de la sécurité de votre site, car des mesures de protection complètes et fiables sont mises en place.
Hostinger offre une expérience d'hébergement polyvalente, caractérisée par une disponibilité et des temps de réponse exceptionnels.
Hostinger se distingue grâce à une combinaison imbattable : prix abordables, performances et simplicité d'utilisation.
Choisissez le plan idéal pour vous
+ mois gratuits
Fonctionnalités Premium :
+ mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
+ mois gratuits
Toutes les fonctionnalités du plan Business et :
Testez nos services sans risque
De la création de votre premier site web à l'enregistrement de votre nom de domaine, en passant par la configuration d'une adresse email professionnelle, le lancement d'une boutique e-commerce ou la migration d'un site web existant : votre réussite en ligne commence ici, sans risque.
Pour plus d'informations et pour connaître l'intégralité des conditions générales, consultez notre politique de remboursement