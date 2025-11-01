Hostinger vs Namecheap

Comparez Hostinger et Namecheap et découvrez lequel répond le mieux à vos besoins.

Comparaison directe

Comparez le prix, les performances et les avantages en un coup d'œil.
Hostinger
Namecheap

Prix*

À partir de 2,49 €/mois
À partir de 1,98 €/mois

Nom de domaine gratuit

Oui
Oui

Protection de la confidentialité gratuite

Oui
Oui

Migration de site web gratuite

Oui
Oui

Data centers

12
4

Support multilingue

Oui, + 8 langues
English only

Scanner de logiciels malveillants

Oui
Oui

SSL gratuit

Oui
Oui

Sauvegardes

Oui, hebdomadaires/quotidiennes
Oui, hebdomadaires

Créateur de sites internet IA

Oui
Oui

Création d'images IA

Oui
Non

Outils de rédaction IA

Oui
Oui

Fonctionnalités e-commerce

Oui
Oui

*Date de comparaison : 1 novembre 2025.

