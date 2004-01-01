Mikä on .systems-verkkotunnus? .systems on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka sopii yrityksille, IT-palveluntarjoajille, suunnittelutoimistoille ja organisaatioille, jotka tarjoavat monimutkaisia ratkaisuja, infrastruktuuria tai palveluita ja painottavat strukturoitua, järjestelmäpohjaista työtä.

Kenelle .systems-verkkotunnus on tarkoitettu? .systems-verkkotunnus sopii hyvin IT-konsulteille, ohjelmistotoimittajille, järjestelmäintegraattoreille ja infrastruktuurin tarjoajille, jotka tarjoavat monimutkaisia teknisiä ratkaisuja ja tukea. Se sopii sekä niche-projekteille että vakiintuneille teknologiayrityksille.