Rakenna järjestelmiä, jotka skaalautuvat .systems -verkkotunnuksella

38,99/vuosi12,99/1. vuosi
Säästä 67 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.systems

Tietoja domainista .systems

Lyhyt yleiskatsaus domainin .systems valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .systems-verkkotunnus?

.systems on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka sopii yrityksille, IT-palveluntarjoajille, suunnittelutoimistoille ja organisaatioille, jotka tarjoavat monimutkaisia ratkaisuja, infrastruktuuria tai palveluita ja painottavat strukturoitua, järjestelmäpohjaista työtä.

Kenelle .systems-verkkotunnus on tarkoitettu?

.systems-verkkotunnus sopii hyvin IT-konsulteille, ohjelmistotoimittajille, järjestelmäintegraattoreille ja infrastruktuurin tarjoajille, jotka tarjoavat monimutkaisia teknisiä ratkaisuja ja tukea. Se sopii sekä niche-projekteille että vakiintuneille teknologiayrityksille.

Miksi valita .systems-verkkotunnus?

.systems-verkkotunnus viestii jäsennellystä, teknisestä keskittymisestä ensimmäisestä käynnistä lähtien, mikä parantaa selkeyttä ja brändin muistamista. Se tukee yhdenmukaista nimeämistä verkkosivustoilla, sähköposteissa ja dokumentaatiossa, mikä auttaa ylläpitämään ammattimaista ja skaalautuvaa verkkonäkyvyyttä.

Verkkotunnuksen tiedot .systems

Ylätason verkkotunnus
.systems
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
3 vuotta
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.systems-domainin UKK

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 38,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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