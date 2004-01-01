.cloud on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on suunniteltu pilvipalveluille, SaaS-tuotteille ja digitaalisille projekteille. Se on avoin kaikille, minkä vuoksi se on suosittu teknologiayritysten, kehittäjien ja verkkotyökalujen keskuudessa.

Mikä on .cloud-verkkotunnus?

Kenelle .cloud-verkkotunnus on tarkoitettu?

.cloud-verkkotunnus on ihanteellinen SaaS-palveluntarjoajille, hosting-yrityksille, IT-konsulteille ja kehittäjille, jotka esittelevät pilvipohjaisia työkaluja tai alustoja. Se sopii tuotesivuille, infrastruktuuripalveluihin ja nykyaikaisiin teknologiaportfolioihin.