Skaalaa rajattomasti .cloud -verkkotunnuksella

24,99/vuosi1,99/1. vuosi
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.cloud
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Tietoja domainista .cloud

Lyhyt yleiskatsaus domainin .cloud valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .cloud-verkkotunnus?

.cloud on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on suunniteltu pilvipalveluille, SaaS-tuotteille ja digitaalisille projekteille. Se on avoin kaikille, minkä vuoksi se on suosittu teknologiayritysten, kehittäjien ja verkkotyökalujen keskuudessa.

Kenelle .cloud-verkkotunnus on tarkoitettu?

.cloud-verkkotunnus on ihanteellinen SaaS-palveluntarjoajille, hosting-yrityksille, IT-konsulteille ja kehittäjille, jotka esittelevät pilvipohjaisia työkaluja tai alustoja. Se sopii tuotesivuille, infrastruktuuripalveluihin ja nykyaikaisiin teknologiaportfolioihin.

Miksi valita .cloud-verkkotunnus?

.cloud-verkkotunnus viestii selvästi verkkopalveluista ja modernin infrastruktuurin tarjoamista, auttaen kävijöitä ymmärtämään keskittymisesi nopeasti. Se tukee selkeää brändäystä verkkosivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi liiketoimintasi kehittyessä.

Verkkotunnuksen tiedot .cloud

Ylätason verkkotunnus
.cloud
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
3 vuotta
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
Premium-domainsuojaus
Lisäosa
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.cloud-domainin UKK

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.

Seuraa näitä vaiheita rekisteröidäksesi .cloud-verkkotunnuksen:

1. Syötä haluamasi .cloud-verkkotunnus tarkistaaksesi, onko se saatavilla.

2. Klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta, ja ostoskori-ikkunan tulisi ilmaantua näkyviin.

3. Valitse domainisi rekisteröintiaika.

4. Luo käyttäjätili sähköpostiosoitteella tai kirjaudu sisään sosiaalisen median tunnuksilla.

5. Valitse maksutapa.

Voit ostaa samalla myös webhotellipaketin lisäämällä sen tilaukseen ennen ostoskorisivulle siirtymistä. Kaikki webhotellipaketit sisältävät ilmaisen SSL-sertifikaatin, jonka avulla pidät sivustosi turvassa, rakennat luottamusta ja parannat hakukonetuloksia.

.cloud-domainit sopivat erinomaisesti suoratoisto- tai pilvipalveluita tarjoaville yrityksille sekä pilvitallennusjärjestelmille. Myös muut IT-yritykset voivat käyttää tätä verkkotunnusta tuomaan brändilleen modernia tuntua. Esimerkki domainin käytöstä on avatar.cloud, NeXR Technologyn luoma sovellus, joka luo käyttäjilleen avatarin heidän vartalonmittojensa perusteella.

Onko joku jo rekisteröinyt haluamasi nimen toisen TLD:n alle? .cloud-verkkotunnus saattaa olla hyvä vaihtoehto. Katso esimerkiksi, kuinka alchemy.cloud – AI-avusteinen laboratoriomuistio – erottuu alchemy.com ja alchemy.ai -sivustoista.

Myös IT-asiantuntijat ja teknologiabloggarit voivat käyttää tätä domainia verkkoidentiteettinsä rakentamiseen.

Hanki .cloud-verkkotunnus ensimmäiseksi vuodeksi hintaan 1,99 €. Hinta sisältää ilmaisen domainin yksityisyydensuojan, joka suojaa henkilötietosi WHOIS-tietokannassa identiteettivarkaudelta. Uusiessasi tilauksen maksat 24,99 €/vuosi.

Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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