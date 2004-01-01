Skaalaa rajattomasti .cloud -verkkotunnuksella
Tietoja domainista .cloud
Mikä on .cloud-verkkotunnus?
Kenelle .cloud-verkkotunnus on tarkoitettu?
Miksi valita .cloud-verkkotunnus?
Verkkotunnuksen tiedot .cloud
Miksi rekisteröidä domain Hostingerilla?
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1. Sisällytä brändisi nimi
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.cloud-domainin UKK
What does a .cloud domain mean?
Kuinka ostan .cloud-verkkotunnuksen?
Seuraa näitä vaiheita rekisteröidäksesi .cloud-verkkotunnuksen:
1. Syötä haluamasi .cloud-verkkotunnus tarkistaaksesi, onko se saatavilla.
2. Klikkaa Lisää ostoskoriin -painiketta, ja ostoskori-ikkunan tulisi ilmaantua näkyviin.
3. Valitse domainisi rekisteröintiaika.
4. Luo käyttäjätili sähköpostiosoitteella tai kirjaudu sisään sosiaalisen median tunnuksilla.
5. Valitse maksutapa.
Voit ostaa samalla myös webhotellipaketin lisäämällä sen tilaukseen ennen ostoskorisivulle siirtymistä. Kaikki webhotellipaketit sisältävät ilmaisen SSL-sertifikaatin, jonka avulla pidät sivustosi turvassa, rakennat luottamusta ja parannat hakukonetuloksia.
Milloin .cloud-päätettä kannattaa käyttää?
.cloud-domainit sopivat erinomaisesti suoratoisto- tai pilvipalveluita tarjoaville yrityksille sekä pilvitallennusjärjestelmille. Myös muut IT-yritykset voivat käyttää tätä verkkotunnusta tuomaan brändilleen modernia tuntua. Esimerkki domainin käytöstä on avatar.cloud, NeXR Technologyn luoma sovellus, joka luo käyttäjilleen avatarin heidän vartalonmittojensa perusteella.
Onko joku jo rekisteröinyt haluamasi nimen toisen TLD:n alle? .cloud-verkkotunnus saattaa olla hyvä vaihtoehto. Katso esimerkiksi, kuinka alchemy.cloud – AI-avusteinen laboratoriomuistio – erottuu alchemy.com ja alchemy.ai -sivustoista.
Myös IT-asiantuntijat ja teknologiabloggarit voivat käyttää tätä domainia verkkoidentiteettinsä rakentamiseen.
Kuinka paljon .cloud-verkkotunnus maksaa?
Hanki .cloud-verkkotunnus ensimmäiseksi vuodeksi hintaan 1,99 €. Hinta sisältää ilmaisen domainin yksityisyydensuojan, joka suojaa henkilötietosi WHOIS-tietokannassa identiteettivarkaudelta. Uusiessasi tilauksen maksat 24,99 €/vuosi.