Luo ilman rajoituksia .studio -verkkotunnuksella

43,99/vuosi12,99/1. vuosi
Säästä 70 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.studio

Tietoja domainista .studio

Lyhyt yleiskatsaus domainin .studio valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .studio-verkkotunnus?

.studio-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus, jota luovat ammattilaiset, toimistot ja studiot usein käyttävät. Joustava ja sijaintineutraali verkkotunnus sopii portfolioille, tuotantoyhtiöille ja suunnittelubrändeille.

Kenelle .studio-verkkotunnus on tarkoitettu?

.studio-verkkotunnus sopii suunnittelutoimistoille, taidestudioille, valokuvaajille ja luoville freelancereille, jotka esittelevät portfolioitaan tai palveluitaan. Se on ihanteellinen visuaalisen työn korostamiseen ja ammattimaisen luovan identiteetin vahvistamiseen.

Miksi valita .studio-verkkotunnus?

.studio-verkkotunnus viestii selvästi luovasta tai tuotantoon keskittyvästä tilasta ja auttaa kävijöitä ymmärtämään palveluitasi yhdellä silmäyksellä. Se tukee johdonmukaista brändäystä verkkosivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi yrityksesi kehittyessä.

Verkkotunnuksen tiedot .studio

Ylätason verkkotunnus
.studio
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.studio-domainin UKK

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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