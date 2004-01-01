Auta ihmisiä ratkaisemaan ongelmansa .solutions -verkkotunnuksella

33,99/vuosi3,99/1. vuosi
Säästä 88 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.solutions

Tietoja domainista .solutions

Lyhyt yleiskatsaus domainin .solutions valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .solutions-verkkotunnus?

.solutions on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka sopii yrityksille ja ammattilaisille, jotka tarjoavat palveluita, vastauksia tai ongelmanratkaisua. Sitä käytetään laajalti konsulttiyrityksissä, teknologiayrityksissä ja tukeen keskittyvissä sivustoissa.

Kenelle .solutions-verkkotunnus on tarkoitettu?

.solutions-verkkotunnus sopii konsulteille, toimistoille, ohjelmistotoimittajille ja teknologiayrityksille, jotka keskittyvät asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Se viestii ongelmanratkaisuosaamisesta palveluyrityksille, SaaS-työkaluille ja tukialustoille.

Miksi valita .solutions-verkkotunnus?

.solutions-verkkotunnus viestii selvästi, että tarjoat vastauksia ja ongelmanratkaisupalveluita, auttaen kävijöitä ymmärtämään arvosi nopeasti. Se tukee johdonmukaista brändäystä verkkosivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi yrityksesi kehittyessä.

Verkkotunnuksen tiedot .solutions

Ylätason verkkotunnus
.solutions
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.solutions-domainin UKK

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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