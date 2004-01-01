Mikä on .solutions-verkkotunnus?

.solutions on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka sopii yrityksille ja ammattilaisille, jotka tarjoavat palveluita, vastauksia tai ongelmanratkaisua. Sitä käytetään laajalti konsulttiyrityksissä, teknologiayrityksissä ja tukeen keskittyvissä sivustoissa.