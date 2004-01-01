Mikä on .news-verkkotunnus? .news-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus, joka on luotu uutis-, media- ja journalismin verkkosivustoille. Sillä ei ole erityisiä kelpoisuusrajoituksia, ja sitä käytetään laajalti ajankohtaiseen, tietoon keskittyvään sisältöön.

Kenelle .news-verkkotunnus on tarkoitettu? .news-verkkotunnus sopii julkaisijoille, mediayhtiöille, bloggaajille ja organisaatioille, jotka jakavat ajankohtaisia päivityksiä. Se auttaa korostamaan uutissisältöä, rakentamaan auktoriteettia ja pitämään yleisön ajan tasalla yleisistä tai erityisaiheista.