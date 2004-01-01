Aloita tarina lisäämällä verkkotunnus .news

35,99/vuosi10,99/1. vuosi
Säästä 69 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.news

Tietoja domainista .news

Lyhyt yleiskatsaus domainin .news valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .news-verkkotunnus?

.news-verkkotunnus on yleinen ylätason verkkotunnus, joka on luotu uutis-, media- ja journalismin verkkosivustoille. Sillä ei ole erityisiä kelpoisuusrajoituksia, ja sitä käytetään laajalti ajankohtaiseen, tietoon keskittyvään sisältöön.

Kenelle .news-verkkotunnus on tarkoitettu?

.news-verkkotunnus sopii julkaisijoille, mediayhtiöille, bloggaajille ja organisaatioille, jotka jakavat ajankohtaisia päivityksiä. Se auttaa korostamaan uutissisältöä, rakentamaan auktoriteettia ja pitämään yleisön ajan tasalla yleisistä tai erityisaiheista.

Miksi valita .news-verkkotunnus?

.news-verkkotunnus tekee sisällöstäsi selkeän yhdellä silmäyksellä ja auttaa kävijöitä tunnistamaan tiedot ja päivitykset nopeasti. Se tukee johdonmukaista brändäystä verkkosivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi sisältötarjontasi kasvaessa.

Verkkotunnuksen tiedot .news

Ylätason verkkotunnus
.news
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.news-domainin UKK

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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