Perusta yrityksesi verkkotunnuksella .company

22,99/vuosi2,99/1. vuosi
Säästä 87 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.company

Tietoja domainista .company

Lyhyt yleiskatsaus domainin .company valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .company-verkkotunnus?

.company on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on suunniteltu kaikenkokoisille yrityksille ja toimialoille. Sitä käytetään laajalti yrityssivustoilla, portfolioissa ja ammattimaisissa verkkoidentiteeteissä ilman sijaintirajoituksia.

Kenelle .company-verkkotunnus on tarkoitettu?

.company-verkkotunnus on ihanteellinen yrityksille, toimistoille ja B2B-palveluntarjoajille, jotka haluavat selkeän ja ammattimaisen identiteetin. Se sopii holdingyhtiöille, tytäryhtiöille ja globaaleille tiimeille, jotka jakavat yhtenäisen verkkoläsnäolon.

Miksi valita .company-verkkotunnus?

.company-verkkotunnus kertoo selkeästi, mikä organisaatiosi on, ja tukee yhtenäistä, ammattimaista imagoa. Se auttaa kävijöitä tunnistamaan sinut nopeasti ja toimii hyvin eri verkkosivustoilla, sähköpostiosoitteissa ja pitkän aikavälin brändäyksessä.

Verkkotunnuksen tiedot .company

Ylätason verkkotunnus
.company
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.company-domainin UKK

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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