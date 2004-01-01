Mikä on .company-verkkotunnus? .company on yleinen ylätason verkkotunnus (TLD), joka on suunniteltu kaikenkokoisille yrityksille ja toimialoille. Sitä käytetään laajalti yrityssivustoilla, portfolioissa ja ammattimaisissa verkkoidentiteeteissä ilman sijaintirajoituksia.

Kenelle .company-verkkotunnus on tarkoitettu? .company-verkkotunnus on ihanteellinen yrityksille, toimistoille ja B2B-palveluntarjoajille, jotka haluavat selkeän ja ammattimaisen identiteetin. Se sopii holdingyhtiöille, tytäryhtiöille ja globaaleille tiimeille, jotka jakavat yhtenäisen verkkoläsnäolon.