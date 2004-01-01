.biz-verkkotunnus on yleinen yrityskäyttöön luotu ylätason verkkotunnus. Sitä käyttävät laajalti yritykset, yrittäjät ja verkkokauppasivustot, jotka etsivät selkeää ja liiketoimintaan keskittyvää nimeä.

.biz-verkkotunnus sopii pienyritysten omistajille, startup-yrityksille, konsulteille ja kaupalliseen toimintaan keskittyville verkkokauppaprojekteille. Se auttaa viestimään liiketoimintalähtöisestä läsnäolosta ammattipalveluille ja yritysten verkkosivustoille.

Miksi valita .biz-verkkotunnus?

.biz-verkkotunnus viestii selvästi liiketoimintaan keskittyvästä verkkosivustosta ja auttaa kävijöitä tunnistamaan nopeasti, mitä tarjoat. Se tukee ammattimaista ja johdonmukaista brändäystä sivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi yrityksesi kehittyessä.