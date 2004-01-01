Rekisteröi verkkotunnuksesi .biz

20,99/vuosi6,99/1. vuosi
Säästä 67 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.biz

Tietoja domainista .biz

Lyhyt yleiskatsaus domainin .biz valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .biz-verkkotunnus?

.biz-verkkotunnus on yleinen yrityskäyttöön luotu ylätason verkkotunnus. Sitä käyttävät laajalti yritykset, yrittäjät ja verkkokauppasivustot, jotka etsivät selkeää ja liiketoimintaan keskittyvää nimeä.

Kenelle .biz-verkkotunnus on tarkoitettu?

.biz-verkkotunnus sopii pienyritysten omistajille, startup-yrityksille, konsulteille ja kaupalliseen toimintaan keskittyville verkkokauppaprojekteille. Se auttaa viestimään liiketoimintalähtöisestä läsnäolosta ammattipalveluille ja yritysten verkkosivustoille.

Miksi valita .biz-verkkotunnus?

.biz-verkkotunnus viestii selvästi liiketoimintaan keskittyvästä verkkosivustosta ja auttaa kävijöitä tunnistamaan nopeasti, mitä tarjoat. Se tukee ammattimaista ja johdonmukaista brändäystä sivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi yrityksesi kehittyessä.

Verkkotunnuksen tiedot .biz

Ylätason verkkotunnus
.biz
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
3 vuotta
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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1. Sisällytä brändisi nimi

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.biz-domainin UKK

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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