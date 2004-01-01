Lyhyt yleiskatsaus domainin .art valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .art-verkkotunnus? .art on yleinen ylätason verkkotunnus, joka on suunnattu taiteilijoille, gallerioille, museoille ja luoville brändeille. Se on avoin kaikille maailmanlaajuisesti ja sitä käytetään yleisesti portfolioihin, näyttelyihin ja muihin taiteeseen keskittyviin projekteihin.

Kenelle .art-verkkotunnus on tarkoitettu? .art-verkkotunnus sopii taiteilijoille, gallerioille, museoille ja luoville studioille, jotka haluavat selkeän ja mieleenpainuvan tilan teosten esittelyyn verkossa. Se sopii portfolioille, näyttelyille, digitaalisen taiteen projekteille ja kulttuuriorganisaatioille.