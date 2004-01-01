Anna luovuutesi puhua .art -verkkotunnuksen kautta
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Tietoja domainista .art
Lyhyt yleiskatsaus domainin .art valintaan ja rekisteröintiin
Mikä on .art-verkkotunnus?
.art on yleinen ylätason verkkotunnus, joka on suunnattu taiteilijoille, gallerioille, museoille ja luoville brändeille. Se on avoin kaikille maailmanlaajuisesti ja sitä käytetään yleisesti portfolioihin, näyttelyihin ja muihin taiteeseen keskittyviin projekteihin.
Kenelle .art-verkkotunnus on tarkoitettu?
.art-verkkotunnus sopii taiteilijoille, gallerioille, museoille ja luoville studioille, jotka haluavat selkeän ja mieleenpainuvan tilan teosten esittelyyn verkossa. Se sopii portfolioille, näyttelyille, digitaalisen taiteen projekteille ja kulttuuriorganisaatioille.
Miksi valita .art-verkkotunnus?
.art-verkkotunnus viestii selkeästä keskittymisestä luovuuteen ja visuaaliseen työhön, auttaen kävijöitä ymmärtämään verkkosivustoasi välittömästi. Se tukee johdonmukaista brändäystä sivustollasi, sähköpostissasi ja markkinoinnissasi portfoliosi tai liiketoimintasi kehittyessä.
Verkkotunnuksen tiedot .art
Ylätason verkkotunnus
.art
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
3 vuotta
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €
Miksi rekisteröidä domain Hostingerilla?
Teknistä osaamista ei vaadita
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Ilmainen domainin yksityisyydensuoja
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1. Sisällytä brändisi nimi
Käytä brändisi nimeä tai siihen liittyviä avainsanoja tehostaaksesi sen tunnistamista ja näkyvyyttä hakutuloksissa.
2. Pidä se ytimekkäänä
Alle kolmen sanan pituiset domainit ovat helpompia lukea ja muistaa.
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4. Ajattele yleisöäsi
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.art-domainin UKK
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.