Houkuttele asiakkaita .agency -verkkotunnuksella

31,99/vuosi3,99/1. vuosi
Säästä 88 %
Ensimmäisen vuoden ajan
.agency

Tietoja domainista .agency

Lyhyt yleiskatsaus domainin .agency valintaan ja rekisteröintiin

Mikä on .agency-verkkotunnus?

.agency-verkkotunnus on avoin geneerinen TLD, joka on otettu käyttöön toimistoille, palveluyrityksille ja ammattitiimeille. Sitä käyttävät laajalti markkinointi-, rekrytointi- ja konsultointiyritykset sekä luovat yritykset.

Kenelle .agency-verkkotunnus on tarkoitettu?

.agency-verkkotunnus on ihanteellinen markkinointitoimistoille, luoville studioille, rekrytointiyrityksille ja konsulttitiimeille, jotka haluavat selkeän ja ammattimaisen identiteetin verkossa. Se sopii sekä rajatun alan erikoisosaajille että monialatoimistoille.

Miksi valita .agency-verkkotunnus?

.agency-verkkotunnus viestii selkeästi ammattimaisista palveluistasi ja helpottaa brändisi tunnistamista. Se tukee yhdenmukaista nimeämistä verkkosivustollasi, sähköpostissasi ja kampanjoissasi, mikä auttaa säilyttämään selkeyden yrityksesi skaalautuessa.

Verkkotunnuksen tiedot .agency

Ylätason verkkotunnus
.agency
Ylätason tason tyyppi
gTLD
Vähimmäisrekisteröintiaika
1 vuosi
Rekisteröinnin enimmäisaika
1 vuosi
Domainin yksityisyydensuoja
Ilmainen
RegistrarLock
IDN-domainit
DNSSEC
ICANN-maksu
0,17 €

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.agency-domainin UKK

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/vuosi. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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