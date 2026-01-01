Saa kohest abi Hostinger Agentilt, sinu tehisintellekti tugiteenuse agendilt

Hostingeri agent tegeleb iga päev enam kui 45 000 vestlusega – haldab teenuseid, kirjutab ajaveebipostitusi ja migreerib veebisaite – kõik ühe lihtsa vestluse kaudu.
Proovi WhatsAppis
Saa kohest abi Hostinger Agentilt, sinu tehisintellekti tugiteenuse agendilt

Sinu otsetee tehtud saamiseni

Hostingeri agent on sinuga kõigis Hostingeri toodetes, isegi telefonis – ütle talle lihtsalt, mida sa vajad.

Veebimajutus

Veebisaidi migreerimine
Kiirenda seda
Loo varukoopia
Leidke seaded hPanelis
Saitide, andmebaaside ja tööriistade haldamine
Veebimajutus

Miks Hostingeri agent on mängu muutja

500+ tegevust ja neid tuleb juurde

Hostingeri agent teostab üle 500 administraatori tasemel toimingu, sealhulgas veebisaitide migreerimise, varundamiste ja serveri tervisekontrolli.
Hostingeri agent tegeleb 85% tugiteenustega seotud suhtlustest Hostingeris, keskmise klientide rahulolu skooriga 77%.
Hostingeri agent vastab küsimustele keskmiselt vaid 9 sekundiga, tehes ära umbes 800 spetsialisti töö.
Hostingeri agent säästab meile sel aastal üle 14 miljoni euro. See võimaldab meil jätkuvalt pakkuda kvaliteetseid teenuseid turu madalaimate hindadega.

Eelistad WhatsAppi? Hostingeri agent on kohal

Saa sama abi pakettide, seadistamise ja tõrkeotsinguga otse rakenduses, mida sa juba kasutad.
Vestlus WhatsAppis
Eelistad WhatsAppi? Hostingeri agent on kohal

Liitu miljonite rahulolevate klientidega

Hostingeri agent sai minu murest kiiresti aru ja pakkus selgeid samm-sammult juhiseid, mis lahendasid minu probleemi ilma igasuguse segaduseta.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent ehk nende tehisintellektil põhinev tugi on suurepärane. Eelistan seda tegelikult inimesega rääkimisele, sest ma ei tunne end kiirustatuna.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Nende tehisintellektil põhinev Hostingeri agent on VÄGA abivalmis. Selle asemel, et mind lõputute abidokumentide juurde suunata, teeb ta minu kontol asju ära. See on nagu oleksin noorem süsteemiadministraatori valves.

Philip

Philip

Lihtsalt anna Hostingeri agendile teada ja loe asi tehtuks

Vestle kohe
Lihtsalt anna Hostingeri agendile teada ja loe asi tehtuks

Hostingeri agendi KKK

Leidke vastused meie tehisintellektiga klienditoe Hostinger Agendi kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Hostinger Agent on Hostingeri tehisintellektil põhinev tugiagent – ​​loodud teie veebisaitide ja teenuste haldamiseks lihtsa vestluse kaudu. See teeb üle 500 administraatori tasemel toimingu, alates veebisaitide migreerimisest ja varukoopiate loomisest kuni DNS-kirjete haldamise ja serveri tervise kontrollimiseni. Lisateavet Hostinger Agendi kohta.

Hostingeri agent töötab kogu Hostingeri ökosüsteemi ulatuses – veebimajutus, WordPress, VPS, veebilehe koostaja, Hostingeri tehisintellekti koostaja, Hostingeri e-post, domeenid ja maksed. Mida iganes te haldate, Hostingeri agent on teie jaoks olemas, et teid aidata.

Mõlemad – aga Hostinger Agendi eripäraks on see, et see tegutseb. Selle asemel, et suunata teid abidokumenti, ühendab Hostinger Agent domeene, värskendab DNS-seadeid, installib pluginaid ja teeb muud otse teie kontol.

Jah. Hostingeri agent on saadaval kõikjal, kus te Hostingerit kasutate – sealhulgas mobiilis ja isegi WhatsAppis –, seega on kohene abi alati ühe sõnumi kaugusel, olenemata sellest, kus te töötate.

Hostingeri agent tegeleb 85% tugiteenustega seotud küsimustest iseseisvalt. Kõige muu puhul, mis tema pädevusest väljas on, ühendab ta teid inimspetsialistiga, nii et te ei jää kunagi lahenduseta.

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.