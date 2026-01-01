Saa kohest abi Hostinger Agentilt, sinu tehisintellekti tugiteenuse agendilt
Sinu otsetee tehtud saamiseni
Veebimajutus
Miks Hostingeri agent on mängu muutja
500+ tegevust ja neid tuleb juurde
85% edukuse määr
Kohe sinu teenistuses
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Hostingeri agent sai minu murest kiiresti aru ja pakkus selgeid samm-sammult juhiseid, mis lahendasid minu probleemi ilma igasuguse segaduseta.
Hostinger Agent ehk nende tehisintellektil põhinev tugi on suurepärane. Eelistan seda tegelikult inimesega rääkimisele, sest ma ei tunne end kiirustatuna.
Nende tehisintellektil põhinev Hostingeri agent on VÄGA abivalmis. Selle asemel, et mind lõputute abidokumentide juurde suunata, teeb ta minu kontol asju ära. See on nagu oleksin noorem süsteemiadministraatori valves.
Hostingeri agendi KKK
Mis on Hostingeri agent?
Hostinger Agent on Hostingeri tehisintellektil põhinev tugiagent – loodud teie veebisaitide ja teenuste haldamiseks lihtsa vestluse kaudu. See teeb üle 500 administraatori tasemel toimingu, alates veebisaitide migreerimisest ja varukoopiate loomisest kuni DNS-kirjete haldamise ja serveri tervise kontrollimiseni. Lisateavet Hostinger Agendi kohta.
Milliseid Hostingeri tooteid Hostingeri agent toetab?
Hostingeri agent töötab kogu Hostingeri ökosüsteemi ulatuses – veebimajutus, WordPress, VPS, veebilehe koostaja, Hostingeri tehisintellekti koostaja, Hostingeri e-post, domeenid ja maksed. Mida iganes te haldate, Hostingeri agent on teie jaoks olemas, et teid aidata.
Kas Hostingeri agent saab minu kontol muudatusi teha või vastab ta ainult küsimustele?
Mõlemad – aga Hostinger Agendi eripäraks on see, et see tegutseb. Selle asemel, et suunata teid abidokumenti, ühendab Hostinger Agent domeene, värskendab DNS-seadeid, installib pluginaid ja teeb muud otse teie kontol.
Kas Hostingeri agent on mobiilis saadaval?
Jah. Hostingeri agent on saadaval kõikjal, kus te Hostingerit kasutate – sealhulgas mobiilis ja isegi WhatsAppis –, seega on kohene abi alati ühe sõnumi kaugusel, olenemata sellest, kus te töötate.
Mis juhtub, kui Hostingeri agent ei suuda minu probleemi lahendada?
Hostingeri agent tegeleb 85% tugiteenustega seotud küsimustest iseseisvalt. Kõige muu puhul, mis tema pädevusest väljas on, ühendab ta teid inimspetsialistiga, nii et te ei jää kunagi lahenduseta.