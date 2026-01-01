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.zip

Über die .zip-Domain

Ein kurzer Überblick, der Ihnen bei der Auswahl und Registrierung einer .zip-Domain hilft.

What is a .zip domain?

A generic top-level domain launched in 2023 and run by Google Registry, .zip is used for tech-focused or fast-moving projects. It’s open to the public and has no country-based eligibility restrictions.

Who is a .zip domain for?

A .zip domain works well for developers, software teams, archive tools, and file-sharing services that want a clear tech-focused identity. It also suits projects built around downloads, compression, or data transfer.

Why choose a .zip domain?

A .zip domain can make your web address concise and easy to remember, helping visitors recognize your brand faster. It’s a practical choice for websites, email, and marketing as your online presence grows.

Domaininformationen für .zip

TLD
.zip
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Domain-Datenschutz
Kostenlos
RegistrarLock
IDN-Domains
DNSSEC
ICANN-Gebühr
0,17 €

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine technischen Kenntnisse erforderlich
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Kostenloser Domain-Datenschutz
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Tipps

Wie Sie den besten Domainnamen erhalten

1. Markennamen einbeziehen

Verwenden Sie Ihren Markennamen oder Schlüsselwörter, um die Wiedererkennung und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen.
Domainnamen mit weniger als drei Wörtern sind leichter zu lesen und zu merken.
Vermeiden Sie Bindestriche, Zahlen, Slang und schwer zu buchstabierende Wörter.
Wählen Sie eine Erweiterung, die zu Ihrer Zielgruppe passt, egal ob lokal oder global.
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.zip Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

.zip is a generic top-level domain, so it does not point to one country or one industry. Today it is usually used for projects, brands, or sites that want a short, file-related name.
Yes. .zip is a valid top-level domain and works like other domains in browsers, email, and search engines. It is run through an official registry, which is part of normal domain infrastructure.
Yes, if your name or brand fits it and you want a short, memorable address. Search engines treat .zip the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .zip if you want a more distinctive name and the .com version is unavailable or less relevant. Choose .com if your audience expects the most common extension or you want the widest default recognition.
Anyone can register a .zip domain. It is an open extension, so there are no country or industry eligibility rules.
Yes, but only standard domain rules apply. The name must use allowed characters, stay within the length limits, and avoid reserved or blocked names set by the registry.
At Hostinger, a .zip domain costs 11,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 13,99 €/Jahr. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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