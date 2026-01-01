Decidim ist das Rahmenwerk für partizipative Demokratie, das ursprünglich für die Stadt Barcelona entwickelt wurde und jetzt von nationalen Regierungen, Regionalräten, Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organisationen in über dreißig Ländern genutzt wird, um Referenden, Bürgerhaushalte, Bürgerversammlungen und Prozesse zur gemeinsamen Politikgestaltung online durchzuführen.

Das Selbst-Hosting von Decidim auf Ihrem eigenen VPS hält Bürgerdaten, Abstimmungsaufzeichnungen und den Diskussionsverlauf unter Ihrer vollständigen Souveränität — niemals auf einer Drittanbieter-SaaS — während es Ihnen die vollständige Ruby on Rails Codebasis unter AGPL-3.0 bietet, um sie zu erweitern, zu prüfen und mit anderen Decidim-Instanzen zu föderieren.