Decidim mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Plattform für partizipative Demokratie, Bürgerbeteiligung, Bürgerhaushalte und kollaborative Entscheidungsfindung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Decidim erstellen können
Decidim ist das Rahmenwerk für partizipative Demokratie, das ursprünglich für die Stadt Barcelona entwickelt wurde und jetzt von nationalen Regierungen, Regionalräten, Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organisationen in über dreißig Ländern genutzt wird, um Referenden, Bürgerhaushalte, Bürgerversammlungen und Prozesse zur gemeinsamen Politikgestaltung online durchzuführen.
Das Selbst-Hosting von Decidim auf Ihrem eigenen VPS hält Bürgerdaten, Abstimmungsaufzeichnungen und den Diskussionsverlauf unter Ihrer vollständigen Souveränität — niemals auf einer Drittanbieter-SaaS — während es Ihnen die vollständige Ruby on Rails Codebasis unter AGPL-3.0 bietet, um sie zu erweitern, zu prüfen und mit anderen Decidim-Instanzen zu föderieren.
Wichtige Funktionen von Decidim
Bürgerhaushalt
Führen Sie mehrstufige Budgetkonsultationen durch, bei denen Bürger vorschlagen, unterstützen und darüber abstimmen, wie öffentliche Gelder verteilt werden, mit integrierten Abstimmungsregeln und Ergebnisveröffentlichung.
Bürgerräte
Organisieren Sie deliberative Prozesse mit Vorschlägen, Debatten, Besprechungen und Nachverfolgung der Rechenschaftspflicht, damit jeder Bürgerbeitrag von der Idee bis zum Ergebnis nachvollziehbar ist.
Mandantenfähig
Eine einzige Decidim-Instanz ermöglicht das Hosten mehrerer unabhängiger Beteiligungsräume – Städte, Abteilungen oder Organisationen – mit isolierten Inhalten und Administratoren.
Prüfbare Entscheidungen
Jeder Vorschlag, jede Abstimmung und jede Änderung wird in einer transparenten Zeitleiste aufgezeichnet, die Bürger, Journalisten und Aufsichtsbehörden jederzeit einsehen können.
Integration offener Standards
SAML- und OAuth-Single-Sign-On, REST- und GraphQL-APIs sowie die ActivityPub-Unterstützung ermöglichen es Decidim, sich in bestehende bürgerliche Identitätssysteme und das weitere Fediverse zu integrieren.
Lokalisiert in über 60 Sprachen
Übersetzt bereitgestellt zur Nutzung durch Regierungen und Basisorganisationen weltweit, mit integrierten Tools zur Übersetzung von Inhalten innerhalb jedes Beteiligungsraums.
Warum Sie Decidim auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.