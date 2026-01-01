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Agent d'hébergement assistant IA
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69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Terminal web IA
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Processeurs AMD EPYC
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Des workflows plus intelligents pour une analyse plus approfondie

Deepseek Harness est un framework open source où chaque capacité est un plugin. Les modèles, les outils, les compétences et même d'autres agents de codage peuvent être échangés et recomposés, vous donnant un contrôle total sur la façon dont vos agents d'IA sont construits et exécutés sans toucher au cœur.

L'exécution de Deepseek Harness sur un VPS vous permet de garder un contrôle total sur les ressources tout en adaptant la capacité aux besoins du projet. Cette configuration prend en charge des performances constantes pour plusieurs analyses et facilite la gestion des charges de travail en toute sécurité dans le temps.
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Harnais Deepseek

Tout ce dont vous avez besoin pour votre harnais Deepseek

Donnez à vos agents Deepseek Harness des ressources dédiées pour exécuter des charges de travail plus lourdes avec les performances et le contrôle dont vous avez besoin.

Sécurité avancée

Détectez les fichiers malveillants grâce à un scanner de logiciels malveillants. Sécurisez votre serveur avec une protection DDoS et un pare-feu intégré. Contrôlez l'accessibilité de votre site web grâce à une adresse IP dédiée.

Harnais Deepseek

Performances exceptionnelles

Votre serveur fonctionnera avec des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe, et vous bénéficierez d'une infrastructure de 300 Mb/s adaptée à vos besoins. Si vous avez besoin de plus de ressources VPS, vous pouvez passer à une offre supérieure en quelques clics.

Harnais Deepseek

Contrôle total avec une issue de secours

Configurez votre Deepseek Harness avec un accès root complet comme vous le souhaitez. Avant d'apporter des modifications majeures, faites un instantané manuel gratuit. Le cas échéant, restaurez vos données en utilisant la dernière sauvegarde automatique gratuite.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un serveur proche de votre audience pour booster votre vitesse de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

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Deepseek Harnais sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Travaillez plus efficacement avec Kodee

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Toujours disponible et sans frais supplémentaires, il vous accompagne dans la gestion de votre VPS au quotidien. Que vous ayez besoin de corriger une erreur, de mettre à jour votre pare-feu ou de gérer vos données, Kodee transforme de simples instructions en actions concrètes, pour vous faire gagner du temps et simplifier vos tâches.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez nos plans sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour les détails.

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Note :
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Note :
4.6/5
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WpBeginner
Note :
4.7
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Deepseek Harness VPS FAQs

Obtenez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les services Deepseek Harness.
DeepSeek Harness est un harnais d'agents open source qui fournit un environnement d'exécution basé sur des plugins pour les agents d'IA, en particulier pour le codage et les workflows d'automatisation. Sur un VPS, vous pouvez exécuter son interface utilisateur web ou terminale, connecter des fournisseurs LLM tels que DeepSeek et orchestrer des plugins pour des tâches telles que l'édition de code, le refactoring de projet, le traitement des données et d'autres workflows pilotés par les agents.
L'exécution de DeepSeek Harness sur un VPS permet de maintenir votre environnement d'agent toujours allumé. Les tâches de longue durée et les flux de travail en arrière-plan peuvent donc se poursuivre même lorsque votre ordinateur portable est hors ligne. Un VPS centralise également votre configuration, vos plugins et vos espaces de travail à un seul endroit accessible. Ce qui est utile si vous souhaitez accéder au harnais à partir de plusieurs appareils ou collaborer avec vos coéquipiers via des connexions sécurisées.
Avec un VPS, vous avez généralement un accès root ou sudo. Vous contrôlez donc la pile DeepSeek Harness complète : versions Node.js, variables d'environnement, règles de pare-feu, gestionnaires de processus et disposition de stockage. Vous pouvez gérer les plugins à partir des sources Git, brancher des outils personnalisés et des points de terminaison de modèle, et scripter l'automatisation au niveau système autour du harnais avec shell, cron, Docker ou d'autres outils d'orchestration qui correspondent à votre flux de travail.
Un VPS est bien adapté à DeepSeek Harness. Vous pouvez choisir des profils de processeur, de mémoire et de disque qui correspondent aux charges de travail de votre agent et les faire évoluer au fur et à mesure que l'utilisation augmente. Vous pouvez garder le processus de harnais supervisé avec des outils tels que systemd ou Docker, utiliser des instantanés et des sauvegardes pour la récupération et placer le serveur dans des régions proches des points de terminaison de votre modèle pour minimiser la latence des appels d'API.
Cette configuration est idéale pour les développeurs, les praticiens des données et les petites équipes qui souhaitent un harnais d'IA partagé et persistant pour les projets de codage et d'automatisation. Elle s'adapte également aux utilisateurs de puissance qui travaillent fréquemment à partir de plusieurs machines, ont besoin d'environnements reproductibles pour des expériences ou souhaitent héberger un espace de travail d'agent personnalisable qui peut évoluer avec les plugins et les nouveaux flux de travail au fil du temps.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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