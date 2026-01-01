Un VPS est bien adapté à DeepSeek Harness. Vous pouvez choisir des profils de processeur, de mémoire et de disque qui correspondent aux charges de travail de votre agent et les faire évoluer au fur et à mesure que l'utilisation augmente. Vous pouvez garder le processus de harnais supervisé avec des outils tels que systemd ou Docker, utiliser des instantanés et des sauvegardes pour la récupération et placer le serveur dans des régions proches des points de terminaison de votre modèle pour minimiser la latence des appels d'API.