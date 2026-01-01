Faites de votre marque un domaine inoubliable .fun.
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À propos du domaine .fun
Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .fun
Qu'est-ce qu'un domaine .fun ?
Le domaine .fun est une extension générique conçue pour le divertissement, les loisirs et les projets ludiques. Ouvert à tous, il est souvent utilisé pour les jeux, les événements, les sites humoristiques et les communautés créatives.
À qui s'adresse un domaine .fun ?
Un domaine .fun convient aux blogues de divertissement, aux communautés de joueurs, aux organisateurs d'événements, aux services de fêtes et aux créateurs humoristiques qui cherchent à présenter du contenu ludique, à bâtir des marques mémorables et à signaler des expériences amusantes.
Pourquoi choisir un domaine .fun ?
Un domaine .fun signale clairement un contenu divertissant, permettant aux visiteurs de comprendre votre site Web en un coup d'œil et rendant votre nom plus mémorable. Il favorise une image de marque cohérente sur votre site, vos courriels et vos canaux de marketing.
Informations de domaine pour .fun
TLD
.fun
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29
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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
Prix compétitifs
Astuces
Comment obtenir le meilleur nom de domaine
1. Indiquez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
2. Faites court
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Moins c'est plus
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
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FAQ sur le nom de domaine .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs $ CA 1,39 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 54,39/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.