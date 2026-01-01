Faites de votre marque un domaine inoubliable .fun.

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.fun
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À propos du domaine .fun

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .fun

Qu'est-ce qu'un domaine .fun ?

Le domaine .fun est une extension générique conçue pour le divertissement, les loisirs et les projets ludiques. Ouvert à tous, il est souvent utilisé pour les jeux, les événements, les sites humoristiques et les communautés créatives.

À qui s'adresse un domaine .fun ?

Un domaine .fun convient aux blogues de divertissement, aux communautés de joueurs, aux organisateurs d'événements, aux services de fêtes et aux créateurs humoristiques qui cherchent à présenter du contenu ludique, à bâtir des marques mémorables et à signaler des expériences amusantes.

Pourquoi choisir un domaine .fun ?

Un domaine .fun signale clairement un contenu divertissant, permettant aux visiteurs de comprendre votre site Web en un coup d'œil et rendant votre nom plus mémorable. Il favorise une image de marque cohérente sur votre site, vos courriels et vos canaux de marketing.

Informations de domaine pour .fun

TLD
.fun
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite : réservez le vôtre dès aujourd'hui.Commencer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs $ CA 1,39 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 54,39/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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