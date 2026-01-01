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.blog
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À propos du domaine .blog

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .blog

Qu'est-ce qu'un domaine .blog ?

Le domaine .blog est une extension générique créée pour les blogues et la publication personnelle ou professionnelle. Il est accessible à tous et largement utilisé par les auteurs, les marques et les sites Web axés sur le contenu.

À qui s'adresse un domaine .blog ?

Un domaine .blog convient aux rédacteurs, aux créateurs de contenu, aux spécialistes du marketing et aux équipes médias qui veulent un espace dédié à leurs articles et à leur expertise. Il est idéal pour les blogues personnels, les plateformes d'actualités d'entreprise et les projets de publication spécialisés.

Pourquoi choisir un domaine .blog ?

Un domaine .blog signale clairement un site axé sur le contenu, permettant aux visiteurs de comprendre instantanément votre site Web et de s'en souvenir facilement. Il offre un choix cohérent et professionnel pour vos articles, vos adresses courriel et la croissance à long terme de votre marque.

Informations de domaine pour .blog

TLD
.blog
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite : réservez le vôtre dès aujourd'hui.Commencer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .blog

L’extension de domaine .blog est très répandue chez les blogueurs. Elle est utilisée par les sites web disposant d’un blog dédié comme un moyen rapide et intuitif d’informer les visiteurs du contenu proposé. Récemment, l’utilisation des blogs pour fidéliser les nouveaux clients grâce au marketing de contenu est devenue une pratique commerciale courante. Si les blogs personnels ont décliné depuis les années 2000, les blogs d’entreprise sont en pleine croissance et contribuent à la renaissance du nom de domaine .blog.

Pour acheter et enregistrer un nom de domaine pour votre blog chez Hostinger, assurez-vous de sa disponibilité en effectuant une recherche de nom de domaine. Une fois votre choix fait, cliquez sur « Ajouter au panier » et finalisez votre commande pour bénéficier de notre meilleur prix.
Google accorde la même importance à chaque extension. Il n'y a aucune différence de classement SEO entre .com, .blog et .xyz. Choisir un nom de domaine en .blog n'est pas un facteur de classement. L'amélioration du référencement repose sur de multiples facteurs tels que la qualité du site, son autorité et les liens. Cela dit, choisir .blog peut aider les utilisateurs à identifier votre blog parmi les résultats de recherche.

Non, pas nécessairement. Par exemple, WordPress est la plateforme de blogs la plus populaire au monde, mais l’extension WordPress la plus courante reste .com. Bien que ce ne soit pas indispensable, les débutants peuvent utiliser l’extension .blog pour indiquer clairement l’objectif de leur site.

Créer un blog avec Hostinger n'a jamais été aussi simple grâce à l'outil intuitif Créer un site web Hostinger. Suivez ce guide pour apprendre à créer un blog sans aucune compétence en programmation ni en design. L'outil de création de sites web Hostinger est conçu pour les débutants et les petites entreprises. Commencez à créer votre site dès maintenant et mettez-le en ligne en moins d'une heure.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs $ CA 2,79 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 41,89/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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