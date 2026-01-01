L’extension de domaine .blog est très répandue chez les blogueurs. Elle est utilisée par les sites web disposant d’un blog dédié comme un moyen rapide et intuitif d’informer les visiteurs du contenu proposé. Récemment, l’utilisation des blogs pour fidéliser les nouveaux clients grâce au marketing de contenu est devenue une pratique commerciale courante. Si les blogs personnels ont décliné depuis les années 2000, les blogs d’entreprise sont en pleine croissance et contribuent à la renaissance du nom de domaine .blog.