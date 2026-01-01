Obtenez de l'aide instantanée de Hostinger Agent, votre agent de soutien en IA
Votre raccourci vers l’efficacité
Hébergement Web
Pourquoi Hostinger Agent change la donne
Plus de 500 actions et ce n'est pas fini
Taux de réussite de 85 %
À votre service, instantanément
Moins de coûts, plus de valeur
Adopté par des millions de clients satisfaits
Hostinger Agent a rapidement compris mon inquiétude et a fourni des conseils clairs, étape par étape, qui ont résolu mon problème sans aucune confusion.
Hostinger Agent, leur support en IA, est superbe. Je préfère en fait ça plutôt que de parler à une personne car je ne me sens pas pressée.
Leur assistant d'IA Hostinger Agent est TRÈS utile. Plutôt que de me renvoyer vers des docs d'aide interminables, cela fait en fait des choses sur mon compte. C'est comme avoir un administrateur système junior de garde.
FAQ des agents d'hébergement
Qu'est-ce que Hostinger Agent ?
Kodee est l’assistant IA de Hostinger, conçu pour gérer vos sites Web et vos services au moyen d’un simple clavardage. Il peut effectuer plus de 500 actions de niveau administrateur, telles que la migration de sites Web, la création de sauvegardes, la gestion des enregistrements DNS et la vérification de l'état du serveur. Pour en savoir plus, consultez notre article sur Kodee.
Quels produits Hostinger Agent prend-il en charge ?
Hostinger Agent travaille dans tout l'écosystème Hostinger – hébergement web, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domaines et paiements. Quoi que vous gériez, Hostinger Agent est là pour vous aider.
Hostinger Agent peut-il réellement apporter des modifications à mon compte, ou répond-il simplement à des questions ?
Les deux – mais ce qui distingue Hostinger Agent, c’est qu’il prend des mesures. Plutôt que de vous indiquer une doc d’aide, Hostinger Agent connecte les domaines, met à jour les paramètres DNS, installe des plugins, et plus encore, directement dans votre compte.
Hostinger Agent est-il disponible sur mobile ?
Oui. Hostinger Agent est disponible partout où vous accédez à Hostinger – y compris sur mobile et même WhatsApp – de sorte que l'aide instantanée est toujours à un message près, où que vous travailliez.
Que se passe-t-il si Hostinger Agent ne peut pas résoudre mon problème ?
Hostinger Agent gère 85 % des interactions avec le support de manière indépendante. Pour tout ce qui sort de son champ d'application, il vous met en relation avec un spécialiste humain afin que vous ne restiez jamais sans résolution.