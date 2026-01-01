Jusqu’à 70 % de rabais sur AiToEarn

Déployer AiToEarn en 1 clic.

Agent de marketing de contenu IA open-source pour les entreprises individuelles, les créateurs et les marques, afin de publier sur plus de 12 plateformes sociales.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour AiToEarn

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec AiToEarn

AiToEarn est un agent de marketing de contenu IA open-source qui aide les créateurs, les entreprises individuelles et les marques à générer, planifier et distribuer du contenu sur Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest et LinkedIn à partir d'une interface unique.

L'auto-hébergement d'AiToEarn sur votre propre VPS garde les jetons de compte, les médias générés et les analyses de publication sous votre contrôle, élimine les frais SaaS basés sur le nombre de sièges et vous permet d'intégrer vos propres fournisseurs d'IA et vos identifiants Relay pour OAuth sans avoir à vous enregistrer en tant que développeur sur chaque plateforme.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de AiToEarn

Publication multiplateforme

Publiez des vidéos, des articles et des publications sur plus de 12 réseaux, y compris Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X et LinkedIn, à partir d'un flux de travail partagé.

Génération de contenu par IA

L'agent IA intégré génère du contenu, développe ou réécrit des brouillons, et produit des images et de courtes vidéos adaptés à chaque plateforme cible.

OAuth via Relay

Connectez chaque plateforme prise en charge avec une seule clé API via le service AiToEarn Relay — aucun compte développeur par plateforme n'est requis.

MCP et Agent prêt

La prise en charge native du protocole MCP vous permet de piloter AiToEarn depuis Claude, Cursor et d'autres environnements d'exécution d'agents via les mêmes API que celles utilisées par l'interface utilisateur web.

Stockage auto-hébergé

Comprend un magasin d'objets compatible S3 intégré, un ensemble de répliques MongoDB et un cache Redis afin que tous les médias, comptes et files d'attente restent sur votre VPS.

Pourquoi choisir Hostinger pour AiToEarn

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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