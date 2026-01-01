Déployer AiToEarn en 1 clic.
Agent de marketing de contenu IA open-source pour les entreprises individuelles, les créateurs et les marques, afin de publier sur plus de 12 plateformes sociales.
Trouvez le forfait VPS idéal pour AiToEarn
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec AiToEarn
AiToEarn est un agent de marketing de contenu IA open-source qui aide les créateurs, les entreprises individuelles et les marques à générer, planifier et distribuer du contenu sur Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest et LinkedIn à partir d'une interface unique.
L'auto-hébergement d'AiToEarn sur votre propre VPS garde les jetons de compte, les médias générés et les analyses de publication sous votre contrôle, élimine les frais SaaS basés sur le nombre de sièges et vous permet d'intégrer vos propres fournisseurs d'IA et vos identifiants Relay pour OAuth sans avoir à vous enregistrer en tant que développeur sur chaque plateforme.
Principales fonctionnalités de AiToEarn
Publication multiplateforme
Publiez des vidéos, des articles et des publications sur plus de 12 réseaux, y compris Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X et LinkedIn, à partir d'un flux de travail partagé.
Génération de contenu par IA
L'agent IA intégré génère du contenu, développe ou réécrit des brouillons, et produit des images et de courtes vidéos adaptés à chaque plateforme cible.
OAuth via Relay
Connectez chaque plateforme prise en charge avec une seule clé API via le service AiToEarn Relay — aucun compte développeur par plateforme n'est requis.
MCP et Agent prêt
La prise en charge native du protocole MCP vous permet de piloter AiToEarn depuis Claude, Cursor et d'autres environnements d'exécution d'agents via les mêmes API que celles utilisées par l'interface utilisateur web.
Stockage auto-hébergé
Comprend un magasin d'objets compatible S3 intégré, un ensemble de répliques MongoDB et un cache Redis afin que tous les médias, comptes et files d'attente restent sur votre VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour AiToEarn
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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