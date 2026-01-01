Déployer RosarioSIS en installation en un clic.
Système d'information étudiant open-source pour la gestion des notes, des emplois du temps, des présences, de la facturation et de la restauration.
Choisissez un forfait VPS pour RosarioSIS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RosarioSIS
RosarioSIS est un système d'information scolaire gratuit et open-source conçu pour les écoles, les districts scolaires et les centres de formation qui ont besoin de gérer l'intégralité du cycle de vie des étudiants en un seul endroit. Il couvre les admissions, la planification, les bulletins de notes, les présences, la discipline, la facturation, la restauration scolaire et plus d'une douzaine d'autres modules — tous accessibles depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement de RosarioSIS sur votre VPS maintient les dossiers sensibles des étudiants, les notes et les données financières sous votre contrôle direct, sans frais par étudiant ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Le déploiement inclut PostgreSQL et est préconfiguré avec des étiquettes Traefik pour le routage HTTPS automatique.
Caractéristiques principales de RosarioSIS
Notes et bulletins scolaires
Suivre les devoirs, les calculs de notes pondérées, les périodes d'évaluation, et générer des bulletins scolaires imprimables et des relevés de notes directement depuis le système.
Suivi des présences
Enregistrez la présence quotidienne et par cours avec des codes personnalisés, puis générez des rapports d'absence et informez automatiquement les parents par e-mail.
Planification et rotation
Élaborer les emplois du temps principaux, gérer les demandes de cours et attribuer les élèves aux sections avec détection des conflits et contraintes de salles et d'enseignants.
Facturation et restauration
Gérez les frais de scolarité, les factures, les paiements et les plans de repas de la cafétéria avec des soldes de compte par élève et des relevés imprimables.
Portails parents et étudiants
Donnez aux familles leurs propres identifiants pour consulter les notes, les emplois du temps, les présences et les devoirs sans exposer les flux de travail du personnel administratif.
Multilingue et modulaire
Disponible en anglais, espagnol, français et plus encore, avec des plugins optionnels pour les évaluations en ligne, les relevés de notes et les constructeurs de rapports personnalisés.
Pourquoi exécuter RosarioSIS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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