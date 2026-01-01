Déployer pretix en installation en un clic.
Plateforme de vente de billets open-source pour les conférences, les festivals, les ateliers et tout événement avec un billet physique ou numérique.
Choisissez un forfait VPS pour pretix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec pretix
pretix est une plateforme de billetterie open source riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les organisateurs d'événements qui souhaitent vendre des billets sans payer de frais par billet à des services commerciaux comme Eventbrite ou Ticketmaster. Développée et maintenue par pretix GmbH en Allemagne, elle alimente des milliers d'événements dans le monde entier — des petits ateliers aux grandes conférences et festivals — et est conçue pour gérer les moments de forte affluence lors des mises en vente sans s'effondrer.
L'auto-hébergement de pretix sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des participants, de la configuration des paiements et des revenus. Au lieu de céder un pourcentage de chaque billet à une passerelle tierce, vous payez des frais d'hébergement fixes — et vous restez entièrement conforme au RGPD en conservant les données personnelles au sein de l'infrastructure que vous gérez.
Caractéristiques principales de pretix
Vente de billets flexible
Vendez des billets payants, gratuits et basés sur des dons, avec des quotas, des bons, la sélection de sièges et une disponibilité basée sur le temps, pour plusieurs événements depuis une seule boutique.
Paiements intégrés
Intégrations natives avec Stripe, PayPal, SEPA, le virement bancaire et de nombreuses autres passerelles — aucun marché de plugins tiers n'est requis.
Plans de sièges
Sélection interactive visuelle des sièges avec catégories, différenciation des prix et sièges accessibles pour les théâtres, salles et stades.
Enregistrement sur place
Les applications de scanner mobiles et de bureau associées valident les billets à code QR à l'entrée, y compris un mode hors ligne pour les lieux à faible connectivité.
Boutiques multilingues
Déployez des billetteries localisées dans plus de 30 langues avec des e-mails, des mises en page de billets et des parcours de paiement traduits, prêts à l'emploi.
API REST & Webhooks
Intégrez pretix avec des CRM, des systèmes comptables et l'impression de badges via une API REST documentée et des webhooks événementiels.
Pourquoi exécuter pretix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.