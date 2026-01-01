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Plateforme de vente de billets open-source pour les conférences, les festivals, les ateliers et tout événement avec un billet physique ou numérique.

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8 cœurs vCPU
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400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec pretix

pretix est une plateforme de billetterie open source riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les organisateurs d'événements qui souhaitent vendre des billets sans payer de frais par billet à des services commerciaux comme Eventbrite ou Ticketmaster. Développée et maintenue par pretix GmbH en Allemagne, elle alimente des milliers d'événements dans le monde entier — des petits ateliers aux grandes conférences et festivals — et est conçue pour gérer les moments de forte affluence lors des mises en vente sans s'effondrer.

L'auto-hébergement de pretix sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des participants, de la configuration des paiements et des revenus. Au lieu de céder un pourcentage de chaque billet à une passerelle tierce, vous payez des frais d'hébergement fixes — et vous restez entièrement conforme au RGPD en conservant les données personnelles au sein de l'infrastructure que vous gérez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de pretix

Vente de billets flexible

Vendez des billets payants, gratuits et basés sur des dons, avec des quotas, des bons, la sélection de sièges et une disponibilité basée sur le temps, pour plusieurs événements depuis une seule boutique.

Paiements intégrés

Intégrations natives avec Stripe, PayPal, SEPA, le virement bancaire et de nombreuses autres passerelles — aucun marché de plugins tiers n'est requis.

Plans de sièges

Sélection interactive visuelle des sièges avec catégories, différenciation des prix et sièges accessibles pour les théâtres, salles et stades.

Enregistrement sur place

Les applications de scanner mobiles et de bureau associées valident les billets à code QR à l'entrée, y compris un mode hors ligne pour les lieux à faible connectivité.

Boutiques multilingues

Déployez des billetteries localisées dans plus de 30 langues avec des e-mails, des mises en page de billets et des parcours de paiement traduits, prêts à l'emploi.

API REST & Webhooks

Intégrez pretix avec des CRM, des systèmes comptables et l'impression de badges via une API REST documentée et des webhooks événementiels.

Pourquoi exécuter pretix sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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