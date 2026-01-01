Déployer AureusERP en un clic.
Plateforme ERP open-source pour les PME couvrant la finance, les RH, les stocks, les ventes et le CRM dans un système unifié.
Choisissez un forfait VPS pour AureusERP
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AureusERP
AureusERP est une plateforme moderne et open-source de planification des ressources d'entreprise (ERP) basée sur Laravel 11 et FilamentPHP 3. Elle regroupe la finance, les ressources humaines, la gestion des stocks, les ventes et la gestion de la relation client au sein d'une interface unique et cohérente — éliminant ainsi le besoin de feuilles de calcul déconnectées et d'outils séparés.
L'auto-hébergement d'AureusERP sur votre propre VPS place les données de votre entreprise entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Avec plus de 10 000 étoiles sur GitHub et un développement quotidien actif, il offre une alternative open-source crédible aux suites ERP payantes comme Odoo ou SAP Business One.
Caractéristiques principales de AureusERP
Module financier intégré
Gérez les comptes fournisseurs et clients, les journaux, les factures et les rapports financiers à partir d'un tableau de bord unifié unique.
RH et Paie
Suivez les employés, les contrats, les présences et les demandes de congés sans basculer entre des outils RH distincts.
Gestion des stocks
Surveillez les niveaux de stock, les entrepôts, les bons de commande et les mouvements de produits en temps réel pour éviter les ruptures de stock et les surstocks.
CRM et Pipeline des ventes
Gérez les prospects, les opportunités et les comptes clients via une vue pipeline connectée directement à la facturation et à l'exécution des commandes.
FilamentPHP Interface d'administration
L'interface d'administration propre et rapide, basée sur FilamentPHP 3, confère à chaque module une apparence et une convivialité cohérentes sans configuration supplémentaire.
Pourquoi exécuter AureusERP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.