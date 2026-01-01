Déployer Bagisto en une installation en un clic.
Plateforme e-commerce Laravel open source pour créer des boutiques en ligne avec prise en charge multidevise, multilingue et des passerelles de paiement.
Choisissez un forfait VPS pour Bagisto
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Bagisto
Bagisto est une plateforme e-commerce open-source construite sur le framework PHP Laravel, offrant aux commerçants une base complète pour gérer une boutique en ligne sans frais d'abonnement ni partage des revenus. Elle est livrée avec une vitrine client, un panneau d'administration complet, la gestion du catalogue de produits, le traitement des commandes, le contrôle des stocks et un processus de paiement qui gère nativement les exigences multi-devises et multi-langues.
L'auto-hébergement de Bagisto sur votre VPS signifie que les enregistrements de transactions de votre boutique, les données clients et le catalogue de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement — essentiel pour les entreprises soumises à des exigences de résidence des données ou celles cherchant à éviter les frais par transaction et les restrictions de plateforme des fournisseurs SaaS.
Caractéristiques principales de Bagisto
Prise en charge multidevises
Accepter les paiements dans n'importe quelle devise et afficher les prix dans la devise locale du client, avec une gestion des taux de change configurable.
Vitrine multilingue
Servez vos clients internationaux dans leur langue préférée grâce à la localisation intégrée pour les pages produits, les parcours de paiement et les e-mails transactionnels.
Catalogue de produits flexible
Gérer des produits simples, configurables, groupés et téléchargeables avec des variantes, des attributs personnalisés et des règles de tarification dynamiques.
Intégrations de passerelles de paiement
Connectez Stripe, PayPal et d'autres passerelles populaires prêtes à l'emploi, avec un système de plugins pour ajouter des méthodes de paiement personnalisées.
API REST et GraphQL
Une couverture API complète vous permet de créer des vitrines headless, des applications mobiles, ou d'intégrer des données de commande et de produit avec des systèmes ERP et des services d'exécution.
Pourquoi exécuter Bagisto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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