Déployer EverShop en une installation en un clic.
Plateforme e-commerce open source moderne conçue avec Node.js, React et GraphQL pour des boutiques en ligne rapides et personnalisables.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EverShop
EverShop est une plateforme e-commerce moderne et open-source construite sur Node.js, React et GraphQL. Contrairement aux plateformes de commerce basées sur PHP, EverShop est conçue autour d'une vitrine React rendue côté serveur, d'un système d'extension basé sur les graphes et d'une persistance PostgreSQL — offrant aux développeurs une boîte à outils familière et aux acheteurs une expérience rapide, semblable à celle d'une application.
L'auto-hébergement d'EverShop sur votre VPS conserve les données des marchands, les dossiers clients et l'historique des commandes sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par transaction ni commissions de plateforme. Le catalogue, le thème, les intégrations de paiement et les règles d'expédition sont tous configurables via l'interface utilisateur d'administration, tandis que les développeurs peuvent étendre la plateforme avec des modules TypeScript de première classe.
Caractéristiques principales de EverShop
Pile JS moderne
Conçu avec Node.js, React et GraphQL, afin que les développeurs puissent étendre la boutique en ligne et l'administration avec la même chaîne d'outils qu'ils utilisent déjà au quotidien.
Rendu côté serveur
La vitrine React SSR offre un premier affichage rapide et un HTML optimisé pour le SEO prêt à l'emploi, avec une hydratation côté client pour une navigation similaire à celle d'une application.
Catalogue et inventaire
Gérez les produits, les variantes, les attributs, les catégories et le stock depuis une interface d'administration unique, avec l'édition en masse et l'importation CSV.
Panier et paiement
Paiement personnalisable sur une seule page, prenant en charge les commandes d'invités, les codes promo, les règles d'expédition et les multiples zones fiscales.
Système d'extension
L'API de module TypeScript de première classe et le système de hooks facilitent l'ajout de fournisseurs de paiement personnalisés, de thèmes ou de logique métier sans forker le cœur.
Backend PostgreSQL
Toutes les données de catalogue, de client et de commande résident dans PostgreSQL — facile à sauvegarder, répliquer et interroger directement pour les rapports ou les migrations.
Pourquoi exécuter EverShop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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