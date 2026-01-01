Déployer FOSSBilling en un clic.
Plateforme open source de facturation et de gestion de clients pour les fournisseurs d'hébergement web, les agences et les freelances.
Choisissez un forfait VPS pour FOSSBilling
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FOSSBilling
FOSSBilling est un système de facturation et de gestion client gratuit et open-source, conçu pour les entreprises d'hébergement web, les agences et les freelances qui ont besoin d'une alternative professionnelle auto-hébergée aux abonnements coûteux de logiciels de facturation. Il offre un portail client complet où les clients peuvent gérer leurs services, soumettre des tickets d'assistance, payer des factures et consulter l'historique de leurs commandes — le tout à partir d'une interface unique et personnalisée.
L'auto-hébergement de FOSSBilling maintient toutes les données client, les enregistrements de paiement et l'historique de facturation sous votre contrôle direct, sans frais par transaction ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La plateforme prend en charge plusieurs passerelles de paiement, la facturation récurrente automatisée et un système d'extension modulaire qui vous permet de l'adapter précisément à vos flux de travail.
Caractéristiques principales de FOSSBilling
Facturation récurrente automatisée
Configurez des produits d'abonnement qui facturent automatiquement les clients selon votre cycle de facturation défini, réduisant le travail manuel et assurant une collecte de revenus prévisible.
Billets d'assistance intégrés
Un centre d'aide intégré permet aux clients d'ouvrir et de suivre des tickets d'assistance directement depuis leur portail, centralisant ainsi la communication de facturation et de support.
Plusieurs passerelles de paiement
Connectez PayPal, Stripe et des dizaines d'autres processeurs de paiement afin que les clients puissent payer leurs factures de la manière qui leur convient le mieux.
Portail libre-service client
Les clients peuvent gérer leurs propres services, télécharger des factures, mettre à jour leurs coordonnées et surveiller l'état de leur compte sans vous contacter.
Gestion des commandes et des produits
Définir des produits configurables et des niveaux de tarification, gérer les mises à niveau et les déclassements, et automatiser les crochets de provisionnement via le système de modules extensible.
Automatisation cron intégrée
L'image Docker officielle exécute automatiquement le cron de FOSSBilling toutes les cinq minutes, ainsi les factures sont générées et les abonnements renouvelés sans aucune planification manuelle.
Pourquoi exécuter FOSSBilling sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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