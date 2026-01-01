PieFed est un agrégateur de liens fédéré open-source et une plateforme de discussion — une alternative à Lemmy et Mbin écrite en Python avec Flask. Il se connecte au Fediverse plus large via ActivityPub afin que les utilisateurs sur Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres serveurs compatibles puissent s'abonner aux communautés que vous hébergez, et que vos membres puissent suivre des communautés partout.

PieFed se distingue par un fort accent mis sur la santé de la communauté : les niveaux de confiance intégrés, les avertissements de contenu, la curation de flux basée sur les sujets et les outils de modération granulaires sont au cœur de la plateforme plutôt que des extensions ajoutées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient la propriété du contenu, la politique de modération et les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans manipulation algorithmique du flux ni verrouillage de la plateforme.