Déployer PieFed en une installation en un clic.
Agrégateur de liens et plateforme de discussion fédérés de style Reddit, dotés d'outils de modération de premier ordre et d'une interopérabilité ActivityPub.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PieFed
PieFed est un agrégateur de liens fédéré open-source et une plateforme de discussion — une alternative à Lemmy et Mbin écrite en Python avec Flask. Il se connecte au Fediverse plus large via ActivityPub afin que les utilisateurs sur Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres serveurs compatibles puissent s'abonner aux communautés que vous hébergez, et que vos membres puissent suivre des communautés partout.
PieFed se distingue par un fort accent mis sur la santé de la communauté : les niveaux de confiance intégrés, les avertissements de contenu, la curation de flux basée sur les sujets et les outils de modération granulaires sont au cœur de la plateforme plutôt que des extensions ajoutées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient la propriété du contenu, la politique de modération et les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans manipulation algorithmique du flux ni verrouillage de la plateforme.
Caractéristiques principales de PieFed
Fédération ActivityPub
Interagit avec Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres services Fediverse afin que vos communautés atteignent les utilisateurs à travers le réseau sans les enfermer sur une seule plateforme.
Modération de première classe
Les niveaux de confiance, les files d'attente de signalement, les avertissements de contenu et les règles spécifiques à chaque communauté donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la qualité des discussions dès le premier jour.
Flux thématiques
Regroupez les communautés connexes en thèmes et permettez aux utilisateurs de suivre des domaines d'intérêt entiers au lieu de s'abonner aux communautés une par une.
Vote et réponses en fil de discussion
Des commentaires en fil de discussion de style Reddit, bien connus, avec un système de votes positifs et négatifs et plusieurs options de tri pour classer les discussions.
API intégrée
Alpha API compatible avec les clients Lemmy permet aux utilisateurs de naviguer et de publier depuis des applications mobiles et de bureau tierces déjà présentes dans l'écosystème.
Pile Python légère
Flask, PostgreSQL, Redis et Celery fonctionnent efficacement sur du matériel VPS modeste, laissant une marge de manœuvre pour la croissance de la communauté sans coûts d'infrastructure.
Pourquoi exécuter PieFed sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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