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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Artalk

Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre sur n'importe quel site web ou blog avec une seule balise de script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur une infrastructure que vous contrôlez — pas d'accès tiers, pas de collecte de données et pas de frais d'abonnement.

Le backend prend en charge SQLite dès le départ, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par e-mail, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Artalk

Intégrer sur n'importe quel site

Un seul extrait JavaScript de 40 Ko connecte n'importe quel site web ou blog statique à votre instance Artalk — aucune dépendance de framework ou étape de compilation requise.

Gestion multi-sites

Une instance Artalk gère les commentaires sur plusieurs sites avec des comptes administrateur distincts, des files d'attente de modération et des paramètres de notification par site.

Spam et CAPTCHA

Les intégrations de filtrage de spam Akismet, Tencent et Aliyun intégrées, ainsi que les options CAPTCHA d'image, de glissière, reCAPTCHA, hCaptcha et Turnstile protègent les sections de commentaires contre les bots.

Connexion sociale

Les commentateurs s'authentifient via GitHub, Google, Discord et 20 autres fournisseurs OAuth, réduisant les frictions tout en liant les commentaires à de véritables identités.

Barre latérale d'administration

Une barre latérale intégrée permet aux administrateurs de site d'examiner, d'approuver, d'épingler et de supprimer des commentaires, de gérer les utilisateurs et de consulter les statistiques de page sans quitter l'interface de commentaire.

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