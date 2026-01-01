Déploiement de Baikal en un clic.
Serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé pour synchroniser les calendriers, les tâches et les contacts sur tous les appareils.
Choisissez un forfait VPS pour Baikal
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Baikal
Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, basé sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client prenant en charge les protocoles standard CalDAV et CardDAV.
L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que sur un service de calendrier tiers. Son empreinte est volontairement faible — un seul conteneur PHP supporté par SQLite ou MySQL — ce qui lui permet de s'intégrer confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.
Caractéristiques principales de Baikal
CalDAV et CardDAV
Synchronisation de calendrier et de contacts conforme aux standards avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, et tout autre client CalDAV/CardDAV.
Comptes multi-utilisateurs
Créer des comptes utilisateur distincts avec leurs propres calendriers, tâches et carnets d'adresses, tous gérés depuis une seule interface utilisateur web d'administration.
Collections partagées
Partagez des calendriers ou des carnets d'adresses spécifiques avec d'autres utilisateurs sur la même instance pour la planification d'équipe et la synchronisation des contacts.
Empreinte légère
Un seul conteneur PHP exécutant sabre/dav sur SQLite ou MySQL — suffisamment petit pour fonctionner aux côtés d'autres services auto-hébergés sur un VPS modeste.
Interface d'administration web
Gérer les utilisateurs, les calendriers, les carnets d'adresses et les paramètres de serveur principaux depuis un tableau de bord intégré basé sur un navigateur plutôt que de modifier les fichiers de configuration.
Pourquoi exécuter Baikal sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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