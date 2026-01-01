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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Baikal

Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, basé sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client prenant en charge les protocoles standard CalDAV et CardDAV.

L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que sur un service de calendrier tiers. Son empreinte est volontairement faible — un seul conteneur PHP supporté par SQLite ou MySQL — ce qui lui permet de s'intégrer confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Baikal

CalDAV et CardDAV

Synchronisation de calendrier et de contacts conforme aux standards avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5, et tout autre client CalDAV/CardDAV.

Comptes multi-utilisateurs

Créer des comptes utilisateur distincts avec leurs propres calendriers, tâches et carnets d'adresses, tous gérés depuis une seule interface utilisateur web d'administration.

Collections partagées

Partagez des calendriers ou des carnets d'adresses spécifiques avec d'autres utilisateurs sur la même instance pour la planification d'équipe et la synchronisation des contacts.

Empreinte légère

Un seul conteneur PHP exécutant sabre/dav sur SQLite ou MySQL — suffisamment petit pour fonctionner aux côtés d'autres services auto-hébergés sur un VPS modeste.

Interface d'administration web

Gérer les utilisateurs, les calendriers, les carnets d'adresses et les paramètres de serveur principaux depuis un tableau de bord intégré basé sur un navigateur plutôt que de modifier les fichiers de configuration.

Pourquoi exécuter Baikal sur Hostinger

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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